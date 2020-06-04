هيئة الصرف: تنفيذ 16 قرار إزالة لمخالفات بهندسة النهضة

كتبت أسماء نصار

شنت الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا التابعة لهيئة الصرف بوزارة الرى حملة لتنفيذ 16 قرار إزالة لبعض المحلات المخالفة بطرد المكس بهندسة النهضة بالإسكندرية، وذلك فى إطار تكليفات الحكومة باسترداد أراضى الدولة وإزالة التعديات المقامة عليها.



وأكدت وزارة الرى على مضيها قدما فى تنفيذ كل الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلوث.



وشددت الوزارة على أنه لن يتم التهاون فى مواجهة أى تعديات على المجارى المائية لما لها من تأثير على إمرار التصرفات وتوفير الاحتياجات المائية، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث اختناقات وازدحامات مائية وغرق لتلك التعديات المخالفه أثناء إمرار الاحتياجات المائية المطلوبة.



ويتابع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى على مدار الساعة المجهودات المبذولة فى ذات الشأن وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووفقا للبيانات الواردة من الإدارات العامة للرى المختصة، والإفادة لتقرير يومى عن المخالفات التى تتم إحالتها للنيابة العسكرية.



تنفيذ 16 قرار ازالة لمخالفات بهندسة النهضة



تنفيذ 16 قرار ازالة لمخالفات بهندسة النهضة



تنفيذ 16 قرار ازالة لمخالفات بهندسة النهضة



تنفيذ 16 قرار ازالة لمخالفات بهندسة النهضة