هل كل مريض بارتفاع ضغط الدم يواجه خطر عند الإصابة بكورونا ؟

كتبت فاطمة خليل

ارتفاع ضغط الدم من الأمراض المزمنة الشائعة حول العالم ويسمى "القاتل الصامت" لأنه يمكن أن يؤدي إلى الموت المبكر حتى بدون أعراض، وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد يعانون من مضاعفات كورونا ويكونوا أكثر عرضة للعلاج في المستشفى، في هذا التقرير نتعرف على طرق الوقاية من كورونا لمرضى ارتفاع ضغط الدم وهل كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم يواجه خطر عند الإصابة بكورونا؟، وفقا لموقع abc.

ارتفاع ضغط الدم يحدث عندما يكون ضغط الدم أكبر من 120/80 ، وفي الدراسات كان عدد مذهل من المرضى الذين يعانون من كورونا يعانون من ارتفاع ضغط الدم الكامن.

في إحدى الدراسات ، كان 63 ٪ من المرضى الذين يعانون من كورونا في وحدة العناية المركزة يعانون من ارتفاع ضغط الدم الأساسي.

ويشك بعض الخبراء في أن الضرر الدقيق للأعضاء الناجم عن ارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى إضعاف هؤلاء المرضى في كفاحهم ضد الفيروس.

يمكن أن يكون لارتفاع ضغط الدم آثار ضارة على العديد من الأعضاء بما في ذلك القلب والأوعية الدموية والرئتين والدماغ والكليتين.

في حين أن الالتهاب الرئوي هو أكثر المضاعفات شيوعًا للفيروس، إلا أنه يمكن أيضًا أن يتلف جهاز القلب والأوعية الدموية، هذا هو السبب في أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وفشل القلب معرضون للخطر وقد يكونون أقل عرضة للتغلب على عاصفة السيتوكين، وهي رد فعل مناعي شديد لكورونا.

هل كل شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم في خطر؟



يميز الأطباء بين ارتفاع ضغط الدم "الذي يتم تنظيمه بالأدوية " و " ضغط الدم غير المنضبط"

وقد حقق الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم "الخاضع للضغط" ضغط دم صحي باستخدام الأدوية أو وسائل أخرى ، في حين أن الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم "غير المنضبط" لا يزال يعاني من ارتفاع ضغط الدم فوق النطاق الصحي.

حتى الآن ، لم تميز الدراسات بين ارتفاع ضغط الدم المضبوط مقابل التحكم غير المنضبط.

من المرجح أن يرتبط ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط بضرر طويل الأمد للقلب والكلى، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس."

طرق الوقاية من كورونا لمرضى ارتفاع ضغط الدم



من المهم الاستمرار في إجراء الفحوصات الروتينية وقد يكون الطب عن بعد بديلاً جيدًا إذا لم تتمكن من رؤية طبيبك شخصيًا.

وعلى الرغم من أهمية تدابير الصحة العامة مثل غسل اليدين وارتداء القناع والتباعد الاجتماعي للجميع، إلا أن المصابين بارتفاع ضغط الدم يجب أن يكونوا حذرين بشكل خاص، لأنهم عرضة لمضاعفات كورونا أكثر خطورة من غيرهم.

بالإضافة إلى ممارسة إجراءات آمنة لتجنب التعرض للفيروس، فإن أكبر مشكلة ستكون التركيز على ارتفاع ضغط الدم نفسه

والشيء الأكثر أهمية هو التأكد من الاستمرار في تناول الأدوية التي تتحكم في ضغط دمك وكذلك يجب عليهم البقاء في المنزل وعدم الخروج قدر المستطاع.