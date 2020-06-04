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ننشر صورة إقرار الحجر المنزلى الذاتى للعائدين من الخارج

الخميس، 04 يونيو 2020 02:02 م
ننشر صورة إقرار الحجر المنزلى الذاتى للعائدين من الخارج داخل صالة مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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حصل اليوم السابع على صورة من إقرار العزل الذاتىً المنزلى الذى بدأ الحجر الصحى بالمطارات المصرية تطبيقة منذ أمس الأربعاء على كافة القادمين من الخارج وحسب مصادر الحجر بمطار القاهرة فان الراكب الذى ستثبت حالته الصحية سلبية إصابتة بجائحة كورونا وعدم ظهور أى من أعراض الوباء عليه فقبل صرفه من المطار سيقوم بالتوفيع على هذا الإقرار.
ننشر صورة إقرار الحجر المنزلى الذاتى للعائدين من الخارج
ننشر صورة إقرار الحجر المنزلى الذاتى للعائدين من الخارج
 
وقالت المصادر، إن المواطنين الذين خصعوا للعزل بالفنادق خلال الساعات أوالأيام الأخيرة سيسمح لهم بمغادرة الفنادق وحول التعامل بالنسبة للمبالغ المتبقية التى دفعها الركاب فسيتم فى هذا الشان الرجوع لشركات الطيران أو الشركات التى نظمت الرحلة وقامت بالحجز للراكب بالفندق لإسترداد المبالغ المتبقية 
 
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة ، كما اعلنت الحكومة عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج  بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

مطار القاهرة

الحجر الصحى

عودة عالقين

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