اليوم السابع
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ننشر السيرة الذاتية لـ "على عب الستار" رئيس مدينة بنها الجديد

الخميس، 04 يونيو 2020 02:17 م
ننشر السيرة الذاتية لـ "على عب الستار" رئيس مدينة بنها الجديد على عبد الستار رئيس مدينة بنها الجديد
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن حركة التنقلات لقيادات الإدارة المحلية تتضمن 161 قيادة تضم 13 سكرتير عام و7 سكرتير عام مساعد و141 رئيس مركز ومدينة وحى و89 رئيس مركز ومدينة و47 رئيس حى و5 ندب بديوان عام المحافظة، و60 قيادة تم تعيينها ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم (2) لسنة 2019.

وجاء ضمن هذه الحركة نقل على عبد الستار سيد أحمد مرسى  رئيس مركز ومدينة دكرنس الدقهلية للعمل رئيس مركز ومدينة بنها القليوبية، وتضمنت الشسيرة الذاتية الخاصة:

- ولد على عبد الستار في 22 ديسمبر 1965 بكفر الشيخ.

- حصل على بكالريوس الزراعة.عمل بعدة وظائف بالمحليات حتى تم تكليفه في عام 2008 ليكون رئيسا لحي شرق كفر الشيخ.

- ثم رئيسا لمدينة سيدي غازي بكفر الشيخ.

- وعمل رئيسا رئيسا لمركز ومدينة مطوبس بكفر الشيخ.

- عين مساعدا لمحافظ كفر الشيخ للمشروعات الاستثمارية والانتاجية والخدمية.

- عمل رئيسا لمركز ومدينة كفر الشيخ العاصمة والإشراف على الأحياء.

- عمل مساعدا لمحافظ كفر الشيخ لقطاع وسط تضم 4 مراكز ومدن بجانب عمله رئيسا لمركز ومدينة كفر الشيخ.

- انتقل لديوان عام محافظة الغربية وعمل رئيسا لجهاز بناء وتنمية القرى.

- عمل رئيسا لمركز ومدينة دكرنس بالدقهلية.

- واليوم صدر قرار وزير التنمية المحلية ليعمل رئيسا لمركز ومدينة بنها بالقليوبية.

 

على عبد الستار رئيس مدينة بنها الجديد
على عبد الستار رئيس مدينة بنها الجديد

 

على عبد الستار رئيس مدينة بنها الجديد.jpg 2
على عبد الستار رئيس مدينة بنها الجديد.jpg 2

 


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