نقل وتعيين 25 من رؤساء الأحياء ضمن أكبر حركة تنقلات بمحليات القاهرة

كتب على عبد الرحمن

شهدت حركة المحليات الجديدة التى اعتمدها اليوم اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أكبر حركة تنقلات وتعيينات لرؤساء الأحياء بمحافظة القاهرة حيث تم نقل وتعيين 25 رئيس حى.



اليوم السابع يوضح فى النقاط التالية أسماء القيادات الجديدة لأحياء القاهرة:



- مصطفى محمد سعد مصطفى عبيه، رئيس حي الشرابية – القاهرة، رئيسا لحى الزاوية الحمراء



- عبد الحميد عبد الحميد ابراهيم ابو العزم رئيس مدينة سرس الليان – المنوفية، رئيسا لحي روض الفرج



- هشام محمد على السعدى، رئيس حى الأميرية – القاهرة رئيسا لحي الزيتون – القاهرة



- خالد محمد شحاته حسن رئيس حى طره –القاهرة رئيسا لحي حلوان- القاهرة



- احمد ابراهيم احمد حسانين القزاز ، رئيس مركز ومدينة أشمون – المنوفية، رئيسا لحي الخليفة- القاهرة



- ماجد السيد أحمد على حسن، رئيس حي الموسكى – القاهرة، رئيسا لحي منشأة ناصر- القاهرة



- ماهر محمد كامل ابراهيم هاشم، رئيس حي باب الشعرية – القاهرة، رئيسا لحي عين شمس- القاهرة



- محمد معوض عقل مشرف، رئيس حي شبرا – القاهرة رئيسا لحي غرب القاهرة



- احمد محمد انور عباس عبد الرحمن رئيس حي عابدين – القاهرة، رئيسا لحي شرق مدينة نصر- القاهرة



- عادل عبد الظاهر محمد حسنين، رئيس حي المعادي – القاهرة، رئيسا لحي المعادي- القاهرة



- ياسر محمد عبدالعزيز يس، تعيين جديد، رئيسا لحي عابدين – القاهرة



- يحيى محمد عبدالله الأدغم، تعيين جديد، رئيسا لحي الأزبكية- القاهرة



- ألبير الفونس ميخائيل اسعد رئيس حي عين شمس- القاهرة رئيسا لحي 15 مايو - القاهرة



- عبد التواب محمد رفعت محمد زكى رئيس مركز ومدينة نبروه – الدقهلية رئيسا لحي باب الشعرية- القاهرة



- ايهاب زهنى محمد ابراهيم رئيس مركز ومدينة مغاغة – المنيا رئيسا لحي المرج – القاهرة



- محمد جمال عادل سيد أحمد المجبر رئيس مركز ومدينة قطور – الغربية رئيسا لحي طره- القاهرة



- ايمن السعيد محمد عبدالباقى رئيس مركز ومدينة أوسيم – الجيزة رئيسا لحي دار السلام – القاهرة



- محمد على عبد الجليل ابراهيم رئيس حى منشأة ناصر(تعيين جديد) رئيسا لحى السلام أول – القاهرة



- هشام عصمت عبدالحميد ابراهيم رئيس حى الزاوية الحمراء(تعيين جديد) رئيسا لحي الشرابية – القاهرة



- وليد عبد الحميد محمد رشاد رئيس حي روض الفرج (تعيين جديد) , رئيسا لحي حدائق القبة- القاهرة



- جمال عبد الناصر عطوه مغاورى، تعيين جديد رئيس حي الأميرية- القاهرة



- طارق محمود محمد اليمنى، رئيس حي المقطم (تعيين جديد)، رئيس حى المقطم – القاهرة



- فرج عبدالله عبدالمطلب هويدي، تعيين جديد رئيس حي بولاق – القاهرة



- احمد جوده عبد السميع عطوة، تعيين جديد رئيس حي البساتين – القاهرة



- حسن محمد احمد محمود غندور رئيس حى الأسمرات(تعيين جديد)



- ابراهيم احمد ابراهيم عوض، مدير عام خدمة المواطنين تعيين في الدرجة العالية







