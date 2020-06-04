اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 08:36 م
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نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق خدمة توصيل للمنازل لتحديث بيانات المعاشات

الخميس، 04 يونيو 2020 06:59 م
نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق خدمة توصيل للمنازل لتحديث بيانات المعاشات نقابة المهندسين
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، عن إطلاق خدمة توصيل الخدمة للمهندسين بمنازلهم بتكلفة موحدة 20 جنيها، لتحديث بيانات المعاشات وتجديد الرعاية الصحية حتى 30 يونيو الجارى، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار.
 
وأشارت نقابة المهندسين بالاسكندرية، إلى أن ذلك تسهيلا على المهندسين للاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية وتحديث بيانات المعاشات فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وذلك عن طريق تخصيص رقم لتلقي المكالمات الهاتفية لتلك الخدمة طوال مواعيد العمل الرسمية للنقابة مع إتاحة خدمة الواتس آب علي نفس الرقم طوال اليوم.
 
وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، إنه فى حالة رغبة المهندس فى تحديث بيانات المعاشات يقوم بالتواصل مع النقابة لإرسال مندوب لتحصيل الرسوم ويستوفى الإجراءات اللازمة لعملية تحديث البيانات.
 
وأضاف أنه فى حالة تجديد مشروع الرعاية الصحية يقوم المهندس بدفع الرسوم عن طريق خدمة فورى وإرسال إيصال الدفع عبر خدمة الواتس اب معها صورة كارنية النقابة ويتم طبع الكارنية وتسليمه فى المنزل من خلال المندوب.
 
كما وفرت اللجنة إمكانية تحديث بيانات المعاشات والاشتراك بمشروع الرعاية الصحية بالمقرات التابعة للنقابة الفرعية بالمعمورة ، برج العرب ، السيوف ، العجمى.
 
وكانت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، قد إستأنفت عملها  السبت الماضى، بكامل طاقتها وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتطهير لكافة الأسطح كل ساعتين للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المهندسين المترددين على النقابة،حيث تم التشديد على ارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل مبنى النقابة من موظفين ومهندسين وكافة المترددين على مقر النقابة حفاظا على سلامتهم.
 

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