نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق خدمة توصيل للمنازل لتحديث بيانات المعاشات

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى نقيب المهندسين بالإسكندرية، عن إطلاق خدمة توصيل الخدمة للمهندسين بمنازلهم بتكلفة موحدة 20 جنيها، لتحديث بيانات المعاشات وتجديد الرعاية الصحية حتى 30 يونيو الجارى، من خلال لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار.

وأشارت نقابة المهندسين بالاسكندرية، إلى أن ذلك تسهيلا على المهندسين للاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية وتحديث بيانات المعاشات فى ظل الظروف الاستثنائية الحالية، وذلك عن طريق تخصيص رقم لتلقي المكالمات الهاتفية لتلك الخدمة طوال مواعيد العمل الرسمية للنقابة مع إتاحة خدمة الواتس آب علي نفس الرقم طوال اليوم.

وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات، إنه فى حالة رغبة المهندس فى تحديث بيانات المعاشات يقوم بالتواصل مع النقابة لإرسال مندوب لتحصيل الرسوم ويستوفى الإجراءات اللازمة لعملية تحديث البيانات.

وأضاف أنه فى حالة تجديد مشروع الرعاية الصحية يقوم المهندس بدفع الرسوم عن طريق خدمة فورى وإرسال إيصال الدفع عبر خدمة الواتس اب معها صورة كارنية النقابة ويتم طبع الكارنية وتسليمه فى المنزل من خلال المندوب.

كما وفرت اللجنة إمكانية تحديث بيانات المعاشات والاشتراك بمشروع الرعاية الصحية بالمقرات التابعة للنقابة الفرعية بالمعمورة ، برج العرب ، السيوف ، العجمى.