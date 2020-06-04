نقابة المحامين تعلن إصابة 4 حالات جدد بفيروس كورونا و 9 اشتباه

كتب محمد السيد

استقبلت النقابة العامة والنقابات الفرعية، بلاغات الأعضاء وأقاربهم عبر تطبيق الواتس آب لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، وعلية تم استخراج عدد 1457 خطاب علاج، منهم عدد الخطابات الخاصة بالتحاليل والأشعة 147 وعدد 1310 خطابات علاج متنوعة.

وتلقت اللجنة عدد 13 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حوت على:

عدد حالات وفاة لا يوجد.

عدد حالات مصابة 4

عدد حالات مشتبه في إصابتها 9

أولاً: بالنسبة للحلات المصابة

الحالة الأولى: زميل مصاب ارتشاح في القلب ومصاب بالفيروس ويرغب في نقلة لمستشفى عزل، وتم التواصل مع الجهات المعنية وتم تسكينه بمستشفى السادس من أكتوبر ويتم متابعة حالته.

الحالة الثانية: زميل موجود في الحجر المنزلي ويرغب في نقله إلى مستشفى عزل حكومي، وتم التواصل مع الجهات المعنية وجاري اتخاذ اللازم.

الحالة الثالثة: زميل موجود بالحجر المنزلي ويرغب في توفير أنبوبة اكسجين جاري توفيرها وتسليمها.

الحالة الرابعة: زميل مصاب ويرغب في توفير العلاج، وتم التواصل مع الجهات المعنية لتوفيره وإرساله.

ثانياً: بالنسبة للحالات المشتبه في إصابتها

تم استخراج خطابات العلاج لهم اليوم، والبعض الأخر ممن أخطرنا بعد انتهاء مواعيد العمل تم التنبيه عليهم بسرعة التوجه إلى مقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لاستلام خطابات العلاج وعمل التحاليل اللازمة حتى يتثنى للجنة التحرك وفقاً للنتائج النهائية.

وعليه نوجه عناية السادة الزملاء للآتي:

أولاً: توصل محمد عبد الوهاب عضو النقابة العامة وعضو اللجنة المركزية إلى التعاقد مع معامل التحاليل بمحافظة الإسكندرية، على توفير التحاليل الخاصة بفيروسات الجهاز التنفسي بقيمة تساوي قيمة الدعم النقابي المعطاة لذات التحاليل، ومن ثم وصولها للسادة أعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية مجاناً.

ثانياً: نكرر.. بناء على قرار النقيب العام يستمر فتح باب التقدم لاستخراج البطاقة العلاجية حتى يوم 30 /6/2020 نظراً للظروف الاستثنائية.

ثالثاً: نكرر.. على الزملاء المشتبه في إصابتهم والذين يصعب عليهم إرسال أحد أقاربهم إلى مقر النقابة العامة لاستخراج خطابات العلاج إرسال صورة البطاقة العلاجية عبر تطبيق الواتس أب لأرقام السادة الزملاء الأتية (٠١٠٢٣٤٢٦٥٨٠ ، ٠١١٢٠٢١٢٢٥٠ ، ٠١٠٠٢٥٩٠٨٠٢) وسيتم التنسيق على كيفية تسليمها.

رابعاً: نكرر.. لن يسمح بدخول مقر النقابة العامة والفرعيات لاستلام خطابات العلاج إلا بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة من ارتداء الكمامة الطبية وقفاز اليد.