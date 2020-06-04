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نقابة التطبيقيين بالقاهرة تنتهى من صرف معاشات دفعة أبريل

الخميس، 04 يونيو 2020 06:41 م
نقابة التطبيقيين بالقاهرة تنتهى من صرف معاشات دفعة أبريل الدكتور زكريا حشاد نقيب عام التطبيقيين
كتبت آية دعبس

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أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، الإنتهاء من صرف المعاشات الخاصة بالنقابة الفرعية بالقاهرة، دفعة أبريل 2020.
 
يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان كمال الدين محمد خضراوي، نقیب التطبيقيين بأسيوط والوادي الجديد، أن مواعيد العمل بالنقابة الفرعية تبدأ من الساعة 2:30 ظهرا، وحتى الساعة 5 مساءا، يوميا عادا أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.
 
وأوضح خضراوى، فى بيان، نشرته النقابة العامة للتطبيقيين، أنه على جميع الأعضاء، وورثة الأعضاء، وأي شخص يتردد على النقابة الفرعية، الإلتزام بالاجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، حيث سيتم منع دخول أي شخص غير مرتدى الكمامة أو متخذ كافة الإجراءات الإحترازية في التعامل مع العاملين بالنقابة، موضحه أن التعامل مع الموظفين سيتم من خلال النوافذ، والحفاظ على المسافات البينية بمسافة لا تقل عن 1.5 متر .
 
وأشارت إلى أنه فى حالة عدم الالتزام بالإجراءات الإحترازية، سيتم تطبيق الغرامات التى أقرها قانون مجلس الوزراء دون تهاون مع أي شخص، قد يعرض حياة الأخرين للخطر.
 
يأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة العامة للتطبيقيين، عن استئنافها العمل بالنقابة لتقديم الخدمات لأعضائها، بدءا من غد السبت، من العاشرة صباحا، وحتى الرابعة عصرا، عدا يومى الخميس والجمعة، مشيرة إلى أن طبقا للاجراءات الاحترازية واجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد لن يُسمح بدخول مبنى النقابة إلا بارتداء الكمامة.
 
كانت قد طالبت نقابة التطبيقيين الفرعية بمحافظة الإسكندرية، أعضاءها من أصحاب المعاشات، ومواليد 1957 وحتى 1959، كتابة رقم البطاقة ورقم المعاش، ورقم التليفون، لتحديث بياناتهم لاستخراج فيزا البنك لصرف المعاشات، وذلك من خلال إرسال البيانات على صفحة النقابة على موقع "فيس بوك".
 
 
 
 

نقابة التطبيقيين

نقابة التطبقيين باسيوط

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