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نقابة الأطباء تطالب الصحة بعدم الامتناع عن قبول إجازات رعاية الطفل للطبيبات

الخميس، 04 يونيو 2020 04:06 م
نقابة الأطباء تطالب الصحة بعدم الامتناع عن قبول إجازات رعاية الطفل للطبيبات نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم الخميس، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بخصوص إجازات رعاية الطفل للطبيبات، وأشارت النقابة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات، بحجة تأجيل قبولها لحين إنتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.

 

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالى لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق فى أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلی من هذا الحق خاصة أن موعد إنتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.

 

وأضافت: أما من الناحية الموضوعية، فأنه من المعلوم أن هذه القوانين قد شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له فى المقام الأول، وفى هذه الظروف التى تتطلب التباعد الاجتماعى والحرص من انتقال العدوى، فإن الأمر يصبح أكثر أهمية فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها فى ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات، فمن التى ستجازف بترك طفلها فى حضانة فى ظروف انتشار العدوى، كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل فى مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع إحتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار

 

واكدت النقابة انه فى الوقت الذى قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال 12 عاما فأقل فى كل القطاع الحكومي، وتم حرمان الطبيبات من هذا الحق، إلا أنه للأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانونى فى الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها.

 

وفى نهاية خطابها طالبت النقابة من وزارة الصحة سرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الإمتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التى نصت عليها قوانين الدولة وذلك وحرصا على أطفال الطبيبات وحرصا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشى العدوى بين أطفالنا.

 
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نقابة الاطباء

اجازات رعاية الطفل

اجازات الطبيبات

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