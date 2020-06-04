اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 03:56 م
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نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ..صور

الخميس، 04 يونيو 2020 03:10 م
نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ..صور الدكتور أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج بعض مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من البنك الدولى والحكومة المصرية بمركز ومدينة سوهاج، يرافقه محمد إمبابى رئيس المركز .

وبدأ "القاضي" جولته بتفقد مشروع محطة رفع أولاد غريب والكوامل على مساحة 280 متر مربع، بطاقة تصميمية 38لتر/ثانية، بتكلفة إجمالية 12 مليون 811 ألف و650 جنيها، بنسبة إنجاز 99%، ثم تفقد محطة رفع الهجارسة على مساحة 660 متر مربع، بطاقة تصميمية 72لتر/ثانية، بتكلفة إجمالية بلغت 40 مليون 556 ألف و750 جنيها، حيث وصلت نسبة الإنجاز بها 99%، لتخدم 14646 مواطن.

وأكد نائب المحافظ أن سوهاج ستشهد طفرة تنموية خلال المرحلة القادمة فى ظل اهتمام القيادة السياسية، ودعم الدولة لتنمية صعيد مصر، لافتا إلى أهمية إنجاز المشروعات وتقديم الخدمات التى تساهم فى تحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة، وخدمة الشعب السوهاجي.

وفى وقت سابق تفقد الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج معهد القلب والجهاز الهضمى بسوهاج ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، يرافقه الدكتور هانى جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور عماد الحديدى مدير المعهد، ومسئولى المتابعة بالديوان العام، ومسئولى التفتيش بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وأكد نائب المحافظ فى بيان أن الجولة التفقدية للمعهد تأتى فى إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الإطمئنان على كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد مستشفيات وأماكن العزل لإستقبال حالات كورونا .

وأكد القاضى على دعم المحافظة بقيادة اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج للمنظومة الصحية؛ لتقديم أعلى مستوى من الخدمات الطبية للمواطنين .

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج تنمية الصعيد بمركز سوهاج (3)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج تنمية الصعيد بمركز سوهاج 

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج تنمية الصعيد بمركز سوهاج (6) (1)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج تنمية الصعيد بمركز سوهاج

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج تنمية الصعيد بمركز سوهاج (6)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج تنمية الصعيد بمركز سوهاج

 

نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج تنمية الصعيد بمركز سوهاج (10)
نائب المحافظ يتفقد مشروعات برنامج تنمية الصعيد بمركز سوهاج 

 


سوهاج

نائب محافظ سوهاج

التنمية المحلية

اولاد غريب

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