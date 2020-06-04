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نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف طريق طنطا المؤدى للمنطقة اللوجستية.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 11:12 م
نائب محافظ الغربية يتفقد أعمال رصف طريق طنطا المؤدى للمنطقة اللوجستية.. صور أعمال رصف طريق طنطا المؤدى للمنطقة اللوجستية
الغربية – عادل ضرة

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تفقد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، اليوم، أعمال رصف طريق طنطا - المنطقة اللوجستية، استكمالًا لخطة المحافظة لرصف الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى والمراكز والأحياء.

 

وأوضح الدكتور أحمد عطا، فى بيان له، اهتمام محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمي علي  النهوض بمشروعات الرصف بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل  الحركة المرورية ، بما يدعم خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

وأشار "عطا"، إلى استمرار المتابعات اليومية لمعدلات الإنجاز في أعمال الرصف الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ، مؤكدا علي الانتهاء من الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

 

من ناحيه اخرى كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، عن تخصيص 3 منافذ بمدينة طنطا لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه للواحدة، فى كل من شارع المديرية وشارع سعيد والموقف العمومى بسبرباى.

 

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشارع النحاس وميدان الجمهورية بحي أول طنطا وشارع سعيد ومنطقة الاستاد والكورنيش بحي ثان طنطا، للاطمئنان علي مدي التزام السائقين بارتداء الكمامات، ومتابعة حالة النظافة العامة للشوارع ورفع الإشغالات بها .

 

وعلى جانب آخر، كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والاحياء لانتهاء فترة عملهم بالمحافظة ، من جانبه، قدم محافظ الغربية الشكر لرؤساء المراكز والمدن والاحياء عما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم، مشيرا الي تواجدهم لمدة اسبوع مع القيادات الجديدة لتعريفهم بالمعلومات التي تخص كل جهة لسرعه العمل والانجاز، متمنيا لهم التوفيق والسداد في القادم من حياتهم .

 

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