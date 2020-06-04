نائب محافظ الدقهلية يتفقد مستشفيات السنبلاوين لمتابعة مواجهة كورونا.. صور

الدقهلية - شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ نائب المحافظ اليوم الخميس، بالمرور على مستشفيات السنبلاوين الثلاثة وتشمل مستشفى السنبلاوين العام، ومستشفى شبرا سندى المركزي، ومستشفى المقاطعة المركزي، بحضور منال الغندور السكرتير العام المساعد للمحافظة لمتابعة إجراءات مواجهة فيروس كورونا، وتجدر الإشارة إلى أن محافظ الدقهلية، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحت الاشراف المباشر منه ونائبه وبرئاسة السكرتير العام للمتابعة والمرور على كافة مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات الفرز وعددهم 28 مستشفى على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال اسبوعين، مشيرا الى ان ذلك يستهدف العمل على حل اية مشكلات طارئة فورا بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة وكافه الاجهزة المعنية .

وأشار قرار محافظ الدقهلية، إلى أن المرور على المستشفيات المشار إليها يستهدف الوقوف على مدى كفاية الأطباء وهيئات التمريض والخدمات المعاونة، وكذا مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأيضا الأسرة اللازمة للمرضى .

ففى مستشفى السنبلاوين العام تفقد نائب المحافظ وأعضاء اللجنة مخازن الأدوية والمستلزمات كما تفقد صيدليات المستشفى للتأكد من توافر كافة الأدوية بها وانتظام العمل داخلها بالإضافة إلى مطبخ المستشفى وأيضاً تفقد مغسلة المستشفى، وفى مستشفى شبر سندى المركزى استعرض مخازن المستشفى والصيدلية وأشاد بحسن ترتيب وتصنيف الأدوية والمستلزمات بالصيدلية وتبين توافر كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات، وأكد مدير الإدارة الصحية على أن هناك تنسيقا كاملا بين المستشفيات الثلاثة لتدعيم المستشفى العام فى حالة احتياجها لأى أدوية أو مستلزمات .

كما أجرى نائب المحافظ جولة بمستشفى المقاطعة المركزى وعاين مخزن الأدوية والمستلزمات الرئيسى للمستشفى والصيدلية، بالإضافة إلى تفقد المبنى الجديد الجارى استكماله.

جاء ذلك تنفيذا للقرارات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الاخير، والذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، والخاصة بضرورة متابعة المحافظين للمستشفيات بهدف تكثيف الجهود لمواجهة فيروس كورونا بمحافظات مصر.

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين

جولة سكرتير محافظ الدقهلية على مستشفى السنبلاوين