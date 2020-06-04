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"مينى ماسك"..شاهد شكل الكمامات فى عيادات التجميل بتايلاند للحماية من كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 12:47 م
"مينى ماسك"..شاهد شكل الكمامات فى عيادات التجميل بتايلاند للحماية من كورونا الكمامه فى تايلاند
كتبت هند عادل

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بعد أن أصبحت الكمامة أمرا أساسيا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من عدوى كورونا، ابتكرت عيادة تجميل في بانكوك بتايلاند قناع الوجه المصغر للعملاء الذين يتلقون علاجات تجميلية في ظل انتشار وباء كورونا، وفقا لتقرير لوكالة"رويترز".

كمامه 1

فكرة الكمامه"المينى"  التي تستخدم شريط حماية أضيق لإظهار مزيد من الوجه، هو أن يتمكن الأطباء من إجراء الإجراءات التجميلية التي يقومون بها  مع الحد من الاتصال مع الأنف والفم.

كمامه 2

وقالت Kannika Sae-Ngow  إحدى العملاء التي كانت تتلقى علاجًا بالليزر "في البداية ، اعتقدت أنه كان غريبًا ولكنه في الواقع رائع حقًا لأنها مصممة خصيصًا للحفاظ على سلامتنا أثناء علاجات الوجه".

كمامه 4
 
كمامه 5
 

لا تبيع العيادة حاليًا الأقنعة وتقول أن لديها حوالي 100 يمكن تطهيرها وإعادة استخدامها كما تخطط لتصميم إصدارات أخرى من هذه الأقنعة التي يمكن أن تغطي جزءًا من الأنف حتى يتمكن الأطباء من علاج الأنف دون الحاجة الى التعرض لعدوى كورونا.

تتخذ العيادة أيضًا احتياطات أخرى بما في ذلك تقليل عدد العملاء كل يوم إلى 15 من أكثر من 100 سابقًا للسماح بفحص درجة الحرارة والفحوصات الصحية الأخرى.

كمامه 6

كما يستخدم الموظفون درعًا بلاستيكيًا أثناء العلاجات ، وبدأت بعض العمليات الإدارية على الإنترنت لتخفيف  القيود للحد من انتشار الفيروس ، والذي يتضمن السماح لعيادات التجميل باستئناف العمل.

وشهدت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا أكثر من 3000 إصابة بـفيروس كورونا و 58 حالة وفاة.

 


كورونا

فيروس كورونا

عدوى كورونا

كمامه

كورونا نيوز

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