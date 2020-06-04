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ميشال عون يلتقى رئيس الحكومة اللبنانية بشأن مفاوضات صندق النقد الدولى

الخميس، 04 يونيو 2020 10:18 ص
ميشال عون يلتقى رئيس الحكومة اللبنانية بشأن مفاوضات صندق النقد الدولى جانب من الاجتماع
كتب خالد إبراهيم

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التقى صباح اليوم، الرئيس اللبنانى، ميشال عون، مع فريق مفاوض ورئيس حكومته حسان دياب، وعدد من الوزراء، بشأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، للتعافى المالى، ونشر الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية، صورة من الاجتماع، وعلق عليها، "بدء الإجتماع المتعلق بسير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الحكومة للتعافي المالي برئاسة الرئيس عون وحضور رئيس الحكومة، ووزير المال، وحاكم مصرف لبنان والفريق المفاوض"

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

 

وكان الرئيس اللبناني، ميشال عون، أعرب أمس عن تقدير لبنان لجهود الأمم المتحدة والدول الصديقة ولقوات اليونيفيل قيادة وأفراداً، وعن التزامه بالقرار 1701 وباستمرار الهدوء والاستقرار في الجنوب.

 

وقال ميشال عون خلال مؤتمر صحفى، إنّ تمسّكنا بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبّثنا بالحريات العامة التي كرّسها دستورنا وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه.

 

 وفى وقت سابق أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عدم صحة كافة الأنباء المتداولة فى الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حول صحة الرئيس ميشال عون، واصفة إياها بالشائعات التى تستهدف إحداث بلبلة متعمدة فى البلاد، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية ستلاحق مطلقيها وفقا للقانون.


ميشال عون

رئيس الحكومة اللبنانية

صندق النقد الدولى

حسان دياب

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