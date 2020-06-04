اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 06:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه الإسكندرية": انقطاع مياه الشرب بمناطق شرق بسبب كسر مفاجئ

الخميس، 04 يونيو 2020 06:31 م
"مياه الإسكندرية": انقطاع مياه الشرب بمناطق شرق بسبب كسر مفاجئ انقطاع المياه - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه اليوم عن بعض مناطق شرق الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى قطر 12 بوصة، الناقل ناصية شارع 1 عزبة هلش بمنطقة المطار شرق الإسكندرية.

 

وأشار بيان صادر اليوم من شركة مياه الشرب، إلى أن الكسر أدى إلى انقطاع المياه من مناطق من عزبة الهلش و منطقة المطار ، وأكدت الشركة على أنه سيتم توصيل المياه فور انتهاء شركة الكهرباء من أعمال الاصلاح ، وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابيرهم واحتياجاتهم من المياه.

 
وكانت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قد قامت بتصميم كابينة التعقيم والكشف الحرارى على العاملين قبل دخولهم إلى مقار عملهم، حيث تم تصنيع 2 كابينة تطهير وتعقيم وكشف حرارى.
 

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية، أنه تباعا سيتم تصنيع 30 كابينة تعقيم وتعميم تركيب هذه الكبائن بجميع مواقع ومقار شركة مياه الشرب بالإسكندرية ، وهى من إنتاج شركة مياه الشرب بالإسكندرية والذي تم تصميمها وتنفيذها بالتعاون بين الإدارة العامة للبحوث والتطوير تحت قيادة دكتورة مايسه صلاح الدين وقطاع إنتاج وتوزيع غرب تحت قياده مهندسة مريم خميس.

 

فيما قامت شركة مياه الشرب بالاسكندرية من خلال الإدارة العامة للبحوث والتطوير بتصنيع جيل مطهر ومعقم ومحلول تعقيم كحول الإيثيلى، وذلك في إطار مجهودات الشركة في مجال مكافحة تفشي عدوي فيروس كورونا المستجد وحفاظا علي صحة وسلامة العاملين، وناشدت شركة مياه الشرب الإسكندرية المواطنين الالتزام بالتعليمات والجلوس بالمنازل حرصا على سلامة الجميع.

 

اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سكرتير عام الإسكندرية الجديد: هدفنا خدمة المواطن ومخافات البناء من أهم الملفات

الخميس، 04 يونيو 2020 05:24 م

مطبعة جامعة الإسكندرية: إدخال ماكينات جديدة الخدمة بدءا من الأسبوع المقبل

الخميس، 04 يونيو 2020 05:09 م

ماذا يحدث فى المحافظات وحكاية إصابات المسئولين بكورونا؟.. إصابة نائب محافظ الإسكندرية ومستشاره.. نقل نائب رئيس جامعة أسيوط لمستشفى العزل.. نائب طوخ: إصابة 8 من أسرتى.. ومدير أمن غزل المحلة يخضع للعزل بالمنزل

الخميس، 04 يونيو 2020 05:00 م

تجديد حبس عاطل لحيازته 40 طربة حشيش بالإسكندرية

الخميس، 04 يونيو 2020 04:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة