موسكو: لابد من الاتفاق على المسائل المتعلقة بسد النهضة بين دول حوض النيل

كتبت ريم عبد الحميد

قالت الخارجية الروسية فى تغريدة على موقع "تويتر" أن موسكو ترى أنه لابد من الاتفاق على كافة المسائل المتعلقة بإنشاء سد النهضة على النيل الأزرق مع الحفاظ على مصالح الأمن القومى ومهام التنمية الاقتصادية الاجتماعية لدول حوض النيل.

وأجرى سامح شكرى وزير الخارجية، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع "سيرجى لافروف" وزير خارجية روسيا، تناول الاتصال سبُل الارتقاء بعلاقات التعاون بين مصر وروسيا فى مختلف المجالات، والتشاور حول عدد من القضايا التى تهم البلديّن.

وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا خلال الاتصال عن التطلُع لمواصلة العمل نحو تعزيز التعاون الثنائى على كافة الأصعدة بما يعكس عمق وإستراتيجية العلاقات بين البلدين. وفى هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على الزخم الذى شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، وضرورة تكثيف التشاور السياسى بين القاهرة وموسكو.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين ناقشا الأوضاع الإقليمية، لاسيما تطورات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزير شكرى على ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسى شامل بما يحقق استعادة الأمن والقضاء على كافة مظاهر الإرهاب.

كما تم التشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية فى إطار حل الدولتين مع التحذير من مغبة أى إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة باعتبارها لن تؤدى سوى إلى تعقُّد الموقف والتأثير على الاستقرار والأمن الإقليميين.