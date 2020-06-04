اليوم السابع
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مناوشات وخلافات حادة بالبرلمان التونسى فى جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشى

الخميس، 04 يونيو 2020 01:02 ص
مناوشات وخلافات حادة بالبرلمان التونسى فى جلسة سحب الثقة من راشد الغنوشى راشد الغنوشى
كتب رامى محيى الدين

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نشرت إكسترا نيوز في خبر عاجل نبأ مناوشات وخلافات حادة بالبرلمان التونسى لمحاسبة الغنوشى في جلسة عقدت لسحب الثقة من راشد الغنوشى.

واتهم النواب راشد الغنوشى بالتدخل في شئون الدول الخارجية وبخيانة الشعب التونسى والشعب الليبى والشعب العربى بالكامل كما أكدوا أنهم لن يسمحوا له بتلويث السمعة التونسية.

قال مجدى بوزينة، عضو مجلس النواب التونسى، إن الجلسة كانت ساخنة ونحن الآن بشأن التصويت على اللائحة ونحن نحاسبه على تخابره مع جهات خارجية وخرقه للدستور ونحن بصدد مساءلته ومن الممكن أن تنتهى بسحب الثقة من الغنوشى وهذا مطلب شعبى وغضب شعبى وستكون اللائحة ملزمة للبرلمان التونسى بعدم التدخل في الشأن الخارجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المواجهة مع الإعلامية لما جبريل المذاع على قناة إكسترا نيوز: اليوم ستكون الخطوة الأولى لسحب الثقة وإجراءات سحب الثقة ليست سهلة ونعول على بقية النواب لأن الغنوشى خان الثقة خان الشعب العربى خان الشعب الليبى وخان الشعب التونسى ولن  نسمح له بتلويث السمعة التونسية معظم الكتل النيابية عبرت عن رأيها ورغبتها في سحب الثقة والكتل المدنية تطالب بسحب الثقة منه.

وأكد أن التنظيم الإخوانى لوث الأوضاع في تونس ويعمل على أجندات خارجية، ونحن بصدد جمع إمضاءات من الشارع التونسى واليوم مئات الآلاف مضوا على سحب الثقة من الغنوشى وننتظر أن تصل الإمضاءات إلى مليون توقيع، وتابع: سنسعى إلى جمع 109 توقيعات لسحب الثقة من الغنوشى وتعويض البرلمان ببديل له.

 

 


تونس

البرلمان التونسى

راشد الغنوشى

ليبيا

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