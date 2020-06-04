مقتل 19 إرهابيًا نتيجة ضربات جوية نفذها التحالف الدولى بشمال العراق

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مقتل 19 إرهابيًا وتدمير 46 كهفًا تابعاً لعصابات تنظيم داعـش الإرهابية نتيجة ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي جنوب قضاء مخمور بشمال العراق.
وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم بأن العملية تمت بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة وطيران القوة الجوية والجيش العراقي، مبينًا أن جهاز مُكافحة الإرهاب تمكن بدوره من القبض على اثنين من عناصر داعـش في قضاء الفلوجة، وتدمير3 مقرات تابعة للدواعش في وادي حوران التابع لمحافظة الأنبار غرب العراق.
مقتل 19 إرهابيًا نتيجة ضربات جوية نفذها التحالف الدولى بشمال العراقالخميس، 04 يونيو 2020 11:22 م
طائرات التحالف الدولى - أرشيفية
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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية مقتل 19 إرهابيًا وتدمير 46 كهفًا تابعاً لعصابات تنظيم داعـش الإرهابية نتيجة ضربات جوية نفذتها طائرات التحالف الدولي جنوب قضاء مخمور بشمال العراق.
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