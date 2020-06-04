اليوم السابع
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وأجهزة التنفس وبرامج التتبع..

معامل إبداع الإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية تنفذ مشروعات لمكافحة كورونا

الخميس، 04 يونيو 2020 05:00 ص
معامل إبداع الإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية تنفذ مشروعات لمكافحة كورونا فيروس كورونا
كتبت هبة السيد

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كشف مسؤول رفيع أن معامل إبداع الإلكترونيات، فى القرية الذكية و المناطق التكنولوجية فى برج العرب و أسيوط تنفذ مشروعات خاصة لمكافحة فيروس كورونا كوفيد 19، منها تصميم أجهزة التنفس و برامج التتبع لمستشفيات العزل و كمامات تغطية الوجه و البوردات الإلكترونية وجزء منها متعلق بالأنشطة الطبية.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ان هذه المعامل خاصة بإنترنت الأشياء و تصنيع البوردات الإلكترونية و  النماذج الأولية ولكن الفترة الحالية تركز علي الإلكترونيات المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد مثل الكمامات ودوائر التحكم وبرمجيات التتبع. 
 
وأشار المصدر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات، عملت علي إطلاق مسابقات تنافسية لرواد الأعمال و شركات ناشئة و اتخاذ مسار سريع لتشجيع البحث والتطوير فى "كوفيد 19"، وتقدم   تقدم 28 مشروع منهم 15 مشروع بالمجال الطبي منها أجهزة التنفس و التتبع وغيرها. كما تم تزويد مجال الروبوت لأن الأمر أيضا متعلق بالتنظيف و التعقيم. 
 
واضاف المصدر أن تلك المشروعات يتم دعمها من جانب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، فالمنتج الجاهز للإستخدام تدعمه الهيئة ب 5 مليون جنيخ وهناك منتجات يتم دعمها ب 2.5 مليون جنيه و 1.5 مليون جنيخ و ربع مليون جنيه. 
 
وتم انشاء 3 مجمعات لإبداع الإلكترونيات، فى القرية الذكية و المناطق التكنولوجية برج العرب واسيوط، بتكلفة 45 مليون جنيه حيث يصل قيمة المجمع الواحد لنحو 15 مليون جنيه، وكل مجمع يتضمن معامل لـ"انترنت الأشياء" و "النماذج الأولية" فاب لاب و "تصنيع البردات الإلكترونية"وتم إطلاق المعامل منذ مطلع مايو الماضي ويتم ادارتها بالتعاون بين القطاعين العام و الخاص. 
 
 
 

ايتيدا

كورونا

كوفيد 19

البوردات الإلكترونية

كمامات

أجهزة تنفس

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