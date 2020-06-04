مظاهرات في وسط تل أبيب ضد نتنياهو و"الشاباك".. اعرف السبب

كتب- هاشم الفخراني

تظاهر المئات من الإسرائيليين مساء اليوم الخميس، فى مدينة تل أبيب ضد الحكومة الإسرائيلية بزعامة حزب "الليكود" برئاسة بنيامين نتنياهو و"أزرق أبيض" برئاسة بينى جانتس.

ويحتج المتظاهرون على تغييرات قانونية جوهرية أجرتها الحكومة الإسرائيلية، فيما يتعلق بتمويل عدد كبیر من الوزرات والوزراء على حساب المال العام.

ورفع المتظاهرون لافتات عارضوا فيها السماح لجهاز الأمن العام "الشاباك" مراقبة المواطنين بزعم تعقب ومكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة الاسرائيلية ، أن شخصا واحداً توفي، بينما سجلت 92 إصابة جديدة، ما يرفع اجمالى الوفيات فى اسرائيل إلى 291 حالة، أما اجمالى عدد الاصابات فقد بلغ مساء اليوم الاربعاء 17377 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى حاليا جراء الاصابة بفيروس كورونا يبلغ 2103 شخصا، 41 منهم حالتهم متوسطة و 27 خطيرة و 25 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي، فيما بلغ اجمالى عدد الذين تماثلوا للشفاء 14983.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن وزارة التعليم الإسرائيلية أغلقت 43 مدرسة عقب اكتشاف حالات مصابة بها.

وأوضحت الصحيفة أن أخر اكتشاف حالات فى المدراس تسببت فى غلق 7 مدارس إضافية فى أنحاء متفرقة فى إسرائيل، حيث تم تشخيص إصابة 20 طالب ومدرس أصيبوا بالفيروس، وحاليا، عدد المرضى فى صفوف الطلاب 244 حالة ووسط المعلمين والمعلمين بلغ 7500 حالة متواجدين فى الحجر الصحي.