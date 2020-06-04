مطبعة جامعة الإسكندرية: إدخال ماكينات جديدة الخدمة بدءا من الأسبوع المقبل

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت مطبعة جامعة الإسكندرية ، عن بدء مراحل تركيب ماكينة الطباعة الديجيتال والتى تعد واحدة من أحدث ماكينات الطباعة بمطبعة الجامعة ، وأضافت فى بيان اليوم ، أنه من المقرر أن تدخل الخدمة إعتبارا من الثلاثاء 9 يونيو ، لتقدم أحدث خدمات الطباعة وبأسعار وبجودة تنافسية.

وكان قد قامت إدارة جامعة الإسكندرية، بتعقيم وتطهير غرف وأوراق وماكينات مطبعة الجامعة، وذلك ضمن خطة الجامعة لتطهير كليات ومعاهد وإدارات جامعة الإسكندرية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد نفذت إدارة كلية العلوم التابعة لجامعة الإسكندرية، عمليات تطهير وتعقيم مبانى ومدرجات ومعامل الطبية والمكاتب الإدارية، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن مطبعة جامعة الإسكندرية تضم أقدم الماكينات و يتواجد بإدارة رعاية شباب الجامعة يحتوى على 8 ماكينات طباعة ضخمة كانت تستخدم فى الطباعة بالطرق التقليدية اليدوية القديمة باستخدام الأحبار والأحرف المصنوعة من الرصاص ليتم طباعة الكتب الجامعية وكراسات الإجابة وأوراق الامتحانات وشهادات التخرج وكافة انواع الأوراق التى يتم استخدامها فى الحياه الجامعية .

ماكينة الطباعة الديجيتال

ماكينة الطباعة الديجيتال

ماكينة الطباعة الديجيتال