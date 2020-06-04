اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 11:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مطار مرسى علم يستقبل رحلتين لـ340 عالقا مصريا من السعودية والكويت

الخميس، 04 يونيو 2020 11:08 م
مطار مرسى علم يستقبل رحلتين لـ340 عالقا مصريا من السعودية والكويت جانب من وصول العالقين بالخارج لمرسى علم
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل مطار مرسى علم الدولي، مساء اليوم الخميس، رحلتين لمصريين عالقين بالمملكة العربية السعودية، وكذلك دولة الكويت، يقلان على متنهما 340 راكبا مصريا، تم توقيع اجراءات الحجر الصحى عليهم من قبل رجال الحجر الصحى عليهم.

 

من جانبه قال مصدر بمطار مرسى علم الدولي، إن الرحلتين اللذان وصلتا مساء اليوم الأولى وصلت من مطار الدمام السعودى وعلى متنها 173 راكبا مصريا من العالقين بالسعودية، والثانية وصلت من الكويت وعلى متنها 167 راكبا.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن ركاب الرحلتين تم توقيع اجراءات الحجر الصحى عليهم واتخاذ الإجراءات الوقائية عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد استعدادا لمغادرتهم على نفس الطائرات الى مطار القاهرة الدولي.

 

وأكد المصدر أن مطار مرسى علم الدولى لم يستقبل رحلات عالقين مرة آخرى وسيتم تحويل رحلات غدا لمطار القاهرة بعد الغاء الحجر الصحى وتطبيق الججر المنزلي.

 

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريق طبى مدرب من رجال الطب الوقائى والحجر الصحى، كان فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ثم مغادرتهم لمنازلهم.

 

جانب من وصول العالقين بالخارج لمرسى علم (1)
جانب من وصول العالقين بالخارج لمرسى علم 

 

جانب من وصول العالقين بالخارج لمرسى علم (2)
جانب من وصول العالقين بالخارج لمرسى علم 

البحرالاحمر

مرسى علم

العالقين بالخارج

السعودية

الكويت

الدمام

الحجر المنزلي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

المستشفيات الجامعية: 80% من مصابى فيروس كورونا ليسوا بحاجة لرعاية طبية

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

تفاصيل يوم محمد صلاح فى المنزل.. بيتفرج على فيلم إيه النهارده؟

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ72 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

فرانس فوتبول تختار مصطفى محمد ضمن أفضل 3 مواهب واعدة فى أفريقيا

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

مستشار وزيرة الصحة: أصبت بفيروس كورونا منذ 14 يوما وأتلقى العلاج بالمنزل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 4-6-2020

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 388 ألف حالة وتسجيل أكثر من 6.5 مليون إصابة.. تسجيل 82 وفاة فى باكستان و169 بروسيا.. 1581 إصابة بالفيروس بقطر و659 فى الإمارات و562 بالكويت و778 بعمان و3 إصابات بغزة

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

الصحة توجه المستشفيات بإجراء فحوصات كورونا للأجانب واللاجئين

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة