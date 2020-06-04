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مطار القاهرة يستقبل 600 عالقا مصريا من بيروت

الخميس، 04 يونيو 2020 06:12 م
مطار القاهرة يستقبل 600 عالقا مصريا من بيروت مصر للطيران-ارشيفيه
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، 3 رحلات استثنائية سيرتها شركة مصر للطيران وشركة إير كايرو لعودة المصريين العالقين بالعاصمة اللبنانية بيروت، وعليها 600 ‪ مصريا من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

صرحت مصادر بمطار القاهرة ، بأن رحلات شركة مصر للطيران واير كايرو وصلت المطار قادمة من بيروت وعلي متنهم 600 مصريآ كانوا عالقين هناك، وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" على كافة الركاب القادمين على الرحلات داخل صالات الوصول بمطار القاهرة، فور وصولهم والسماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، بعد قرار الحكومة أمس الأربعاء، بإلغاء الحجر الصحي الإجباري بمناطق تحددها الدولة المصرية، والسماح للعائدين من الخارج بقضاء مدة العزل 14 يوما في منازلهم.

 

وكانت اعلنت مصادر بوزارة الطيران المدني أول أمس الثلاثاء، عن تنظيم 7 رحلات جوية استثنائية علي مدار 3 ايام متتالية لإجلاء 1400 مواطن مصرى من بيروت، وإعادتهم إلى أرض الوطن ، وذلك بعد ان فتحت السفارة المصرية في بيروت، الباب أمام المواطنين المصريين لتقديم طلبات العودة إلى الوطن، وتلقت السفارة طلبات العودة الي البلاد وتم اتخاذ الاجراءات والتنسيق مع باقي الجهات العاملة في لجنة عودة المصريين بالخارج .

 

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة، كما اعلنت الحكومة عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.


مطار القاهرة

المصريين العالقين

بيروت

عودة المصريين العالقين

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