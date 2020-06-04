اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مطار القاهرة يستقبل 315 عالقا مصريا من بيروت والكويت

الخميس، 04 يونيو 2020 11:58 ص
مطار القاهرة يستقبل 315 عالقا مصريا من بيروت والكويت طائرة مصر للطيران
كتب ـ أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، رحلتي طيران استثنائيتين قادمتين من دولة الكويت والعاصمة اللبنانية بيروت، على متنهما نحو 315 مصريا من العالقين هناك منذ تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد، وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة الأولى تابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران، وصل على متنها 165 مصريا عائدين من بيروت، بينما وصل على متن الرحلة الثانية، التابعه لشركة مصر للطيران 150 مصريا قادمين من الكويت، بإجمالى 315 مصريا.
 
وأجرى أطباء الحجر الصحي بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، فحصوات طبية على جميع الركاب العائدين من الخارج على متن الرحلتين داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، فور وصولهم وتم السماح لهم بالمغادرة إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي، بعد قرار الحكومة أمس الأربعاء، بإلغاء الحجر الصحي الإجباري بمناطق تحددها الدولة المصرية، والسماح للعائدين من الخارج بقضاء مدة العزل 14 يوما في منازلهم.
 
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
 
 
 

مطار القاهرة

عودة عالقين

رحلات إستثنائية

مكافحة كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة