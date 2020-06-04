مطار القاهرة يستقبل اليوم 13 رحلة استثنائية من السعودية والكويت ولبنان

كتب أحمد مصطفى

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس ، 13 رحلة دولية من 3 دول عربية على متنها حوالي 2400 مصريا من المتواجدين بالخارج ومنعهم توقف الرحلات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من العودة للبلاد .

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي تصل 9 رحلات جوية استثنائيه قادمة من السعودية، ورحلتين من الكويت، و3 رحلات من لبنان ، وذلك لإعادة المصريين بالخارج، يقوم أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالات الوصول ، ويتم نقلهم إلى مناطق العزل لمدة 7 ايام ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة ، كما اعلنت الحكومة عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.