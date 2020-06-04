مصدر: أوبك قد تجتمع في 6 أو 7 يونيو بعد تعهد غير الملتزمين بتحسين الامتثال

رويترز

قال مصدر بأوبك+ لرويترز اليوم الخميس إن أوبك وحلفائها يعتزمون بشكل مؤقت عقد اجتماع وزاري في السادس أو السابع من يونيو لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج بعد تعهد العراق ودول أخرى غير ملتزمة بتحسين امتثالها لأهداف إنتاج النفط.