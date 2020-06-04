كما اقتحم عشرات المستوطنين اليوم "مقام يوسف" شرق مدينة نابلس، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف أداء طقوس تلمودية، واندلعت مواجهات خلال الاقتحام بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات.

وكان الشيخ عكرمة صبرى، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، قوات الاحتلال الإسرائيلي لقمعهم لوقفة تضامنية معه في حي الصوانة بالطور بمدينة القدس المحتلة، وقال خطيب الأقصى لوسائل اعلام فلسطينية: "نحن مع الأقصى وسندافع عن الأقصى لأنه جزء من عقيدتنا"، معتبرا هجوم الاحتلال الإسرائيلي على الوقفات السلمية هو أسلوب وحشي غير قانوني وغير إنساني ويؤكد خوفهم من الكلمة.