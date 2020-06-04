مستشفيات العزل بالشرقية تسجل حالة ولادة ثانية لمريضة بكورونا

الشرقية - إيمان مهنى

سجلت مستشفيات محافظة الشرقية ، الحالة الثانية لولادة مريضة مصابة بكورونا ، والتى تمت لها العملية بنجاح .

وأكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، أنه تم اليوم إجراء ولادة طبيعية لسيدة مشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بمستشفى أبو كبير المركزي، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، مضيفاً بأن الأم والمولود بحالة جيدة، وسيتم إجراء مسحه طبية له بعد مرور 48 ساعة، مشيراً بأنها الحالة الثانية فى أقل من 48 ساعة لولادة سيدة إيجابية للفيروس بعد إجراء جراحة قيصرية لها بمستشفيات العزل بفاقوس.

وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفي، بالاطمئنان على الحالة الصحية للأم والمولود، والمتابعة الصحية لهم، مقدماً الشكر له ولجميع الفريق الطبى من الأطباء د. مصطفى محمد نساء وتوليد، ومن هيئة التمريض "نيفين عيسوي، غادة أحمد"، والخدمات المعاونة على المجهود المبذول لصالح المرضى والمواطنين بالمحافظة، داعياً المولى عز وجل أن تنتهى هذه الفترة العصيبة فى أسرع وقت.

كانت خصصت وزارة الصحة ، 25 مستشفى عاما و مركزيا بمحافظة الشرقية ، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.