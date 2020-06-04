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مستشفى قنا العام يحتفل بتعافى أول حالة مصابة بفيروس كورونا.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 11:23 م
مستشفى قنا العام يحتفل بتعافى أول حالة مصابة بفيروس كورونا.. صور مستشفى قنا العام يحتفل بتعافى أول حالة اصابة كورنا
قنا- وائل محمد

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احتفل مستشفي قنا العام، بتعافى وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تحويل المستشفي إلي حجر صحى منذ 4 أيام.

وقدم مدير المستشفي العام هديه تذكارية "القرآن الكريم"  لأول حالة تماثلت للشفاء، احتفاءًا بهذا الحدث، و إحداث نتائج جيدة مع بداية تحويل المستشفي لحجر صحى.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام، احتفل المستشفي اليوم الخميس، بتعافي وخروج أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد دخوله المستشفي منذ 10 أيام قبل تحويلها لمستشفي حجر و ظهور عينتين سلبيتين.

وأضاف الديب، بأن المريض تماثل للشفاء بفضل تعاون الفريق الطبي و إصرارهم على إحداث نتائج إيجابية من بداية تحويل المستشفى إلي حجر صحى.

وأشار الديب، إلي أن قسم الباطنة بالتعاون مع بقية الأقسام، بذل مجهود مشكور مع حالات كورونا التى تم تحويلها للمستشفي وهو ما ساهم فى إحداث نتائج سريعة.

و كان عبدالرؤوف ربيع عبدالله 42 عام، مقيم من مركز قوص، عانى من الإصابة بفيروس كورونا، وتم تحويله من مستشفي قوص إلى المستشفى العام للعلاج من فيروس كورونا.

1 مستشفى قنا العام
1 مستشفى قنا العام

 

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3مستشفى قنا العام

 

 

4 مستشفى قنا العام
4 مستشفى قنا العام

 

 

5 مستشفى قنا العام
5 مستشفى قنا العام

 


 


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محافظة قنا العام

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