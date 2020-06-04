اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 05:53 م
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مسئول أوروبى: على لندن التنازل عن جزء من سيادتها للوصول إلى اتفاق "بريكست"

الخميس، 04 يونيو 2020 05:53 م
مسئول أوروبى: على لندن التنازل عن جزء من سيادتها للوصول إلى اتفاق "بريكست" بريكست
كتبت رباب فتحى

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قال سفير ألمانيا فى بروكسل، إن بريطانيا يجب أن تتنازل عن بعض السيادة لتأمين التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى لكن زعماء أوروبا سيتدخلون فى المفاوضات فى الخريف بهدف إبرام اتفاق تسوية فى قمة تعقد فى 15 أكتوبر، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال مايكل كلوس ، الذى ستتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى النصف الثانى من العام ، إنه لم يكن هناك "تقدم حقيقي" فى المحادثات حتى الآن ، لكنه توقع أنها ستصبح المحور السياسى الرئيسى للاتحاد الأوروبى فى سبتمبر وأكتوبر.

وقال "هل التوصل إلى صفقة ممكن؟" وأجاب "نعم بالتأكيد، لكن أعتقد أن ذلك يعنى أيضًا أن المملكة المتحدة بحاجة إلى اتباع نهج أكثر واقعية. باختصار ، أعتقد أنه لا يمكن أن يكون لديك سيادة كاملة ، وفى نفس الوقت ، وصول كامل إلى السوق الداخلية. لذا فإن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ستمتص الكثير من الاهتمام السياسى أو معظم الاهتمام السياسى الذى نتوقعه فى سبتمبر وأكتوبر ".

وأوضحت الصحيفة أن الإشارة إلى أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبى الـ 27 مستعدون لتحويل تركيزهم إلى المحادثات المتوقفة ستكون بمثابة تعزيز لداونينج ستريت ، حيث أكد المسئولون على الحاجة إلى إعادة تعيين موقف ميشيل بارنييه التفاوضي.

ويقف الجانبان فى طريق مسدود فيما يتعلق بوصول أساطيل الصيد الأوروبية إلى المياه البريطانية وما إذا كانت تحتاج بريطانيا فى مقابل الحصول على صفقة تجارية تمنحها إمكانية تجنب الرسوم جمركية إلى ربط نفسها بقواعد الاتحاد الأوروبى لمساعدة الدولة النامية داخل التكتل والمعايير البيئية والاجتماعية والعمالية المشتركة.

وعبر المفاوضون البريطانيون عن مخاوفهم من أن المحادثات قد سقطت من أجندة الاتحاد الأوروبى ، حيث دعا مسئولون بريطانيون مرارًا وتكرارًا إلى المشاركة السياسية لكسر الجمود.

وقال كلوس إن الأشهر القليلة الأخيرة من عام 2020 سوف "تسيطر عليها" المحادثات ، واعتبرت برلين أن الحصول على صفقة أولوية قصوى إلى جانب الاتفاق على صندوق الاتحاد الأوروبى للتعافى من الجائحة.

سيكون مصدر القلق الأكبر هو إصرار السفير الألمانى على أن صفقة تجارية تتطلب التخلى عن حق المملكة المتحدة السيادى فى وضع قوانينها المحلية الخاصة بها دون اللجوء إلى بروكسل.


بروكسل

المانيا

بريكست

مفاوضات بريكست

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