موسكو (أ ش أ)

هبطت مروحية عسكرية روسية من طراز "مى-38" بشكل اضطرارى على طريق سيارات فى مقاطعة موسكو(ضواحى العاصمة الروسية)، وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية اليوم الخميس:" إن المروحية التابعة للنقل العسكري في الجيش الروسي هبطت بشكل إضراري بسبب عطل فني فيها"، مؤكدا أن جميع ركاب المروحية على قيد الحياة.

يُذكر أن مروحية نقل عسكري من طراز "مي-38" نفذت أيضا في شهر مايو الماضي هبوطا إضطراريا حادا في مدينة كلين الواقعة في ريف موسكو، حيث نجم عن الحادث مقتل جميع أفراد الطاقم، وأوضحت التحقيقات في ما بعد أن سبب الحادث كان انتهاك قواعد الطيران.

يشار إلى ان خبراء من معهد الفيزياء التقنية فى موسكو أعلنوا عن تطوير تقنيات جديدة لقياس سرعة الرياح عن بعد، وعلى مسافات بعيدة جدا، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التقنيات الجديدة التى طورها الخبراء تعتمد على مبدأ توثيق "الإشارات اللامتغايرة" المستخدم فى الهندسة الراديوية، وعلى تقنيات بصرية متطورة تعتمد قياس الأشعة ما تحت الحمراء.

وبفضل التقنيات الجديدة تمكن الخبراء الروس من تطوير جهاز فريد ليس له مثيل فى العالم، يمكنه قياس طيف الأشعة ما تحت الحمراء فى الغلاف الجوى، والاعتماد على القياسات لتحديد سرعة الرياح عن بعد، ما يمكن من تحديد تلك السرعة بدقة 3-5 م/ثا، حسب روسيا اليوم.