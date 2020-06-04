يُذكر أن مروحية نقل عسكري من طراز "مي-38" نفذت أيضا في شهر مايو الماضي هبوطا إضطراريا حادا في مدينة كلين الواقعة في ريف موسكو، حيث نجم عن الحادث مقتل جميع أفراد الطاقم، وأوضحت التحقيقات في ما بعد أن سبب الحادث كان انتهاك قواعد الطيران.