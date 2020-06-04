مركز مستشفى جامعة بيزانسون الفرنسى يحصل على 500 ألف يورو تبرعات لموظفيه

منح مركز مستشفى جامعة بيزانسون (CHU) ما يقرب من 500000 يورو في شكل تبرعات مالية لموظفيه ، معظمها تم دفعه من قبل مؤسسة مستشفى باريس (300000 يورو) ، وكذلك من قبل نادي ديجون لكرة القدم (100 الف يورو ) وفقا لما اعلنته المستشفى اليوم الخميس.
يذكر ان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، برونو لومير، كان قد أعطى الضوء الأخضر الثلاثاء للقرض الذى ضمنته الدولة بمبلغ 5 مليارات يورو لمساعدة عملاقة صناعة السيارات رينو فى التغلب على تداعيات أزمة كورونا، والذى كانت الحكومة مشروطة بالتفاوض مع النقابات حول تخفيضات القوى العاملة و إغلاق الأنشطة.
وتهدف رينو، التى سجلت صافى خسائر بلغت 141 مليون يورو عام 2019، إلى خفض التكاليف بمقدار 2.2 مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وقالت الرئيسة التنفيذية لرينو كلوتيلد ديلبوس إن الخطة سوف تؤثر على 15 ألف وظيفة بفروع الشركة حول العالم ونحو 4600 وظيفة فى فرنسا.
لكن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حذر فى وقت سابق من هذا الأسبوع من أنه يجب أن يكون هناك اتفاق بشأن الوظائف فى مصنع موبيج ومصنع قريب منه أيضا فى دواى قبل أن توقع الحكومة، التى تمتلك حصة 15.01% تجعلها أكبر مساهم فى رينو، على ضمان القرض
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