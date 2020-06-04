مركز مستشفى جامعة بيزانسون الفرنسى يحصل على 500 ألف يورو تبرعات لموظفيه

كتب : أحمد علوى

منح مركز مستشفى جامعة بيزانسون (CHU) ما يقرب من 500000 يورو في شكل تبرعات مالية لموظفيه ، معظمها تم دفعه من قبل مؤسسة مستشفى باريس (300000 يورو) ، وكذلك من قبل نادي ديجون لكرة القدم (100 الف يورو ) وفقا لما اعلنته المستشفى اليوم الخميس.

وأشارت المستشفى إلى أن بقية التبرعات قدمتها جمعيات أو شركات أو أفراد.