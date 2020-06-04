مدير إدارة الطود الصحية يقدم إجابات على أسئلة المواطنين بالمدينة حول كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية شرق محافظة الأقصر، عددا من النصائح الهامة فى صورة "س و ج" للمواطنين للإجابة على التساؤلات التى تم تقديمها للإدارة من الأهالى خلال الفترة المقبلة فى مدينة الطود، وذلك فى ظل إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" للمساهمى فى توعية المواطنين.

وفيما يلى نصائح وإجابات الدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية التى قدمها للمواطنين:-

س - إمتى أروح المستشفى وعندى اشتباه كورونا؟

ج - إذا ظهر عندك أعراض خفيفة كالصداع أو إرتفاع فى درجة الحرارة، أو إحتقان الزور أو الإسهال عالج الأعراض منزلياً، إلزم المنزل وإعزل نفسك وراقب أعراضك، واتبع الإرشادات الخاصة بالعزل الذاتى مع طبيبك الخاص أو الإدارة الصحية التابع لها .

وإلتمس الرعاية الطبية على الفور إذا كنت تشعر بصعوبة في التنفس، أو بألم ضغط في الصدر، إتصل بالطبيب مسبقاً إن أمكن، وذلك ليتسنى له إرشادك إلى المرفق الصحي المناسب، وتوجه إلى أقرب مستشفى ( القرنة - العام – الحميات).

س - كيف ينتشر مرض كوفيد-19 بين المواطنين؟

ج - يمكن أن يلقط الأشخاص عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" من أشخاص آخرين مصابين بالفيروس، وينتشر المرض بشكل أساسي من شخص إلى شخص عن طريق القُطيرات الصغيرة التي يفرزها الشخص المصاب بكوفيد-19 من أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم، وهذه القطيرات وزنها ثقيل نسبياً، فهي لا تنتقل إلى مكان بعيد وإنما تسقط سريعاً على الأرض.

ويمكن أن يلقط الأشخاص مرض كوفيد-19 إذا تنفسوا هذه القُطيرات من شخص مصاب بعدوى الفيروس، لذلك من المهم الحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل (3 أقدام) من الآخرين، وقد تحط هذه القطيرات على الأشياء والأسطح المحيطة بالشخص، مثل الطاولات ومقابض الأبواب ودرابزين السلالم، ويمكن حينها أن يصاب الناس بالعدوى عند ملامستهم هذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس أعينهم أو أنفهم أو فمهم، لذلك من المهم غسل المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو تنظيفهما بمطهر كحولي لفرك اليدين.

س - هل يمكن إلتقاط عدوى "كوفيد-19" من شخص لا تظهر عليه أعراض المرض؟

ج - تنتشر عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أساساً عن طريق القطيرات التنفسية التي يفرزها شخص يسعل أو لديه أعراض أخرى مثل الحمى أو التعب، ولكن العديد من الأشخاص المصابين بعدوى "كوفيد-19" لا تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة جداً، وينطبق ذلك بشكل خاص في المراحل الأولى من المرض، ويمكن بالفعل التقاط العدوى من شخص يعاني من سعال خفيف ولا يشعر بالمرض.

وتشير بعض التقارير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل حتى من الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض، وليس معروفاً حتى الآن مدى إنتقال العدوى بهذه الطريقة، وتواصل منظمة الصحة العالمية تقييم البحوث الجارية في هذا الصدد وستواصل نشر أي نتائج محدّثة بهذا الشأن.

س - كيف يمكن لنا حماية الآخرين وحماية أنفسنا من العدوى إذا لم نكن نعلم من مصاب بها؟

ج - إن الحرص على ممارسة نظافة اليدين والجهاز التنفسي مهمة في جميع الأوقات وهي أفضل طريقة لحماية نفسك والآخرين، حافظ على مسافة متر واحد على الأقل (3 أقدام) بينك وبين الآخرين عند الإمكان. وهي مسألة مهمة بشكل خاص إذا كنت تقف قرب شخص يسعل أو يعطس. وبما أن بعض الأشخاص المصابين بالعدوى قد لا تظهر عليهم الأعراض بعد أو لديهم أعراض خفيفة فقط، فإن الحفاظ على مسافة متباعدة عن الجميع هو فكرة جيدة إذا كنت في منطقة يسري فيها مرض كوفيد-19.