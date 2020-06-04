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مدعى عام ولاية مينيسوتا: سيتم إدانة المتهمين فى مقتل جورج فلويد

الخميس، 04 يونيو 2020 08:38 م
مدعى عام ولاية مينيسوتا: سيتم إدانة المتهمين فى مقتل جورج فلويد كورونا
كتب سمير حسنى

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قال كيث إيليسون المدعي العام لولاية منيسوتا لصحيفة الواشنطن بوست اليوم الخميس، إنه سيتم إدانة المتهمين في مقتل جورج فلويد لارتكابهم التهم الموجهة إليهم، مضيفا: لدينا ثقة في أن ما أظهره تسجيل مقتل جورج فلويد هو ما حصل فعلا.

وأمس، قال المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إيليسون، إنه إذا حصل الادعاء على أدلة تدعم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى لضابط الشرطة السابق ديريك تشوفين في قضية جورج فلويد، فسوف يتم تقديمها لهيئة محلفين.

وعند سؤاله خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.إن.إن) عن احتمال توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى قال إيليسون: "نواصل جمع الأدلة وإذا حصلنا على دليل يدعم ذلك فسوف نضعه أمام هيئة محلفين. سنقدم ذلك. طرحنا حاليا أقصى حد ممكن من التهم الأخلاقية".

 


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