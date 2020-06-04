اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 03:55 م
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محكمة شرق الإسكندرية تطلق حملة لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة

الخميس، 04 يونيو 2020 03:45 م
محكمة شرق الإسكندرية تطلق حملة لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة محكمة شرق الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أطلقت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار محمد المشد، حملة لتوعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة ووضع ملصقات على كافة أنحاء المحكمة لتوعية المواطنين منعا لانتشار فيروس كورونا ورفعت الحملة شعار .." لن اخرج من البيت بدون كمامة ..سأحمى نفسى واحمى الآخرين".

وتواصل محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية برئاسة المستشار محمد المشد، العمل وسط تحديات انتشار فيروس كورونا ولكن باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من انتشار الفيروس وذلك وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة العدل.
 
ويلتزم الموظفون بارتداء الكمامة الواقية أثناء التواجد فى العمل بالإضافة إلى العمل وفقا للإجراءات الوقائية بنصف قوة العمل ومن لديه أمراض مزمنة يقدم طلب لرئيس المحكمة بحالته الصحية ويتم الموافقة عليه وفقا لحالته الصحية وحفاظا على سلامة الموظفين.
 
وشدد المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية  الابتدائية باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء لحماية المواطنين وتيسير لهم الإجراءات بشكل آمن.

وقال المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أنه تم وضع إجراءات وقائية واحترازية مشددة وهى قصر دخول المحكمة لكل من له صفة بعد تقديم ما يفيد ذلك ومنع دخول جميع المترددين والمتقاضين والمحامين والموظفين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية وطوال فترة التواجد بالمحكمة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم وضع علامات إرشادية الالتزام بالتباعد الاجتماعى المحدد لجميع سراى المحكمة كما يتم تحديد العدد المصرح به لدخول القاعات على ضوء مساحتها وأماكن جلوس محددة وفقا للعلامات الظاهرة داخل القاعة.

وشدد على تنظيم الجلسات داخل القاعة وفقا لتعليمات رؤساء الدوائر حفاظا على الصحة العامة بما يكفل منع الاختلاط والتزاحم، وتكليف الشركة المكلفة بأعمال النظافة داخل المحكمة بتطهير وتعقيم مقار المحكمة وقاعات الجلسات ودورات المياه والصالات وجميع المكاتب الإدارية بصفة دورية بواقع مرتين يوميا وتكليف حرص المحكمة والأمن الإدارى تنفيذ هذه التعليمات.

 
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