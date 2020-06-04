محافـظ المنوفية : تحرير 461 محضر تموينى للمخالفين لردع جشع التجار

المنوفية - محمد فتحى - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على شن حملات يومية علي الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، يأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين.

صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن تحرير 306 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال الحملات التموينية علي مدار يومين أسفرت عن تحرير 111 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و 195 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات آخري.

وأضاف فى بيان بأنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير محضر جنح أشمون ضد صاحب مخزن لبيع السلع الغذائية لحيازته وعرضة للبيع سلعا غذائية منتهية الصلاحية وضبط عدد 1500 كيس مقرمشات منتهية الصلاحية ، كما تم تحرير محضر جنح منوف ضد صاحب مخزن مواد غذائية بناحية منشأة سلطان مركز منوف لحيازتة وعرضة للبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وضبط عدد 1350 كيلو جرام من الجبن، 16500 علبة عصير مجهولة المصدر، كما تم تحرير محضر جنحة ضد صاحب معمل البان ببركة السبع لإدارته النشاط بدون ترخيص وإستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 3 طن ملح طعام ،200 صفيح جبن بيضاء، 2 طن لبن ،140 كجم منفحة.

وأشار الجمال إلي تحرير محضر جنح شبين الكوم ضد صاحب محل سوبر ماركت لحجبه سلع غذائية لإرتفاع أسعارها بهدف التربح وضبط 1500 كيلو جرام مكرونة ، 1طن زيت طعام، وتحرير محضر جنحة ضد صاحب مدشة حبوب بناحية البتانون بشبين الكوم لحيازته وعرضة للبيع أعلاف مجهولة المصدر وضبط 1 طن ذرة صفراء ، 500 كجم مركزات أعلاف مجهولة المصدر، وتحرير محضر جنحة ضد صاحب مصنع اسناكس بناحية المصيلحة لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وضبط 8000 كرتونة سناكس منتج نهائى ،800 كرتونة فارغة .

يأتى هذا فى إطار تشدد محافظ المنوفية على ضرورة إستمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول وذلك حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

كما أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، أنه قد تم تحرير 155 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة ، وذلك فى إطار الحملات المكثفة بجميع مراكز المحافظة ، لردع جشع التجار فى جميع أنحاء المحافظة .

وأضاف الجمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المخالفات تنوعت بين أصحاب المخابز البلدية، منها تقارير نقص وزن، ومحاضرا ما بين مواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان ومزاوله النشاط بدون ترخيص، ومستودعات، ومحطات وقود لقيامه بيبع الدعم فى السوق السوداء، ومراقبة الأسواق يوميا .

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر ،وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية، مشيرا إلى أن كل إدارة تشن حملات يومية على الأسواق والمحلات بالاشتراك مع مسؤولين من المديرية، وذلك لردع جشع التجار .