اليوم السابع
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محافظ مطروح يجرى القرعة العلنية لمستحقى الوحدات السكنية من أهالى الطابية.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 03:35 م
محافظ مطروح يجرى القرعة العلنية لمستحقى الوحدات السكنية من أهالى الطابية.. صور القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية
مطروح - حسن مشالي

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أجرى اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح اليوم الخميس بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية بمرسى مطروح للوحدات السكنية بالعمارة السكنية الجديدة بعدد 64 وحدة سكنية سواء وحدة مجانية أو مخفضة ،بحضور محمد أنيس السكرتير العام المساعد ، وابراهيم الحفيان مدير التخطيط العمرانى ، وصلاح ابو الدهب مدير صندوق الاسكان ، وممثلين عن أهالى منطقة الطابية 
مقدما التهنئة للاهالى بالوحدات السكنية الجديدة .
 
وأكد على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المستحقين والحرص على تحقيق المساواة من خلال اجراء قرعة علنية بكل شفافية ، والتأكيد على تحقيق مصلحة المواطنين ، مشيرا الى امكانية التبادل  بين الوحدات  بعد انتهاء القرعة بالتراضى بين المستحقين بما يحقق المصلحة العامة للطرفين ، و اشراف المحافظة على العمارة مع بدء اجراءات اتحاد الشاغلين حفاظا على العمارة والصيانة الدورية لها ، مؤكدا أنه سيتم وضع مخطط عام للمنطقة وتطويرها حضاريا.
 
ويأتى إنشاء العمارة الجديدة لاهالى منطقة الطابية ضم إجراءات المحافظة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير مسكن أمن ومنطقة حضارية للاهالى  وذلك التعاون مع صندوق تطوير العشوائيات.
 
 
القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (1)
القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (1)

القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (2)
القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (2)

القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (3)
القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (3)

القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (4)
القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (4)

القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (5)
القرعة العلنية للمستحقين من أهالى منطقة الطابية (5)

 


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