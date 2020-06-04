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محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات للوقوف على جاهزيتها.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 01:59 م
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات للوقوف على جاهزيتها.. صور محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات
مطروح - حسن مشالي

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مستشفى الحميات بمرسى مطروح، يرافقه الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والجهات المعنية، وذلك ضمن أعمال لجنة المرور الدورى على مستشفيات مطروح للوقوف على جاهزيتها  الدائمة فى أى وقت لاستقبال أى حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورنا وتوافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للاطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، وكذلك الأسٍرة مع الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظا على سلامتهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه، حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين، مشيدا بدورهم الانسانى ورسالتهم السامية .
 
واستمع محافظ مطروح  خلال تفقد لمعمل التحاليل وpcr  للإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع أى حالات  مشتبه اصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الايجابية وكيفية التعامل معها، مشيداً بجهود الاطباء والتمريض فى مهمتهم الانسانية ، وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة .
 
 وأوضح أن محافظة مطروح أعلنت عن الخط الساخن 114 وتليفون 0464933158 -0464933692بغرفة عمليات ديوان عام المحافظة لاستقبال اى استفسارات او شكاوى خاصة فيروس كورونا والتعامل معها من خلال مندوب من مديرية الصحة على مدار 24 ساعة للرد عليها  وتسجيلها بدفتر سجلات للعرض عليه شخصيا .
 
وأشار إلى أنه يتم متابعة مستشفيات  المحافظة المخصصة  لاستقبال اى حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورنا وهى 7 مستشفيات هى الحمام والعلمين والضبعة ومطروح العام والحميات والصدر بمرسى مطروح ومستشفى سيوة ، مع تاكيد توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية لمدة اسبوعين واستعواض المستهلك منها دوريا.
 
حافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات (1)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات (1)

حافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات (2)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات (2)

حافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات (3)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات (3)

حافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات (4)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات (4)

حافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات (5)
محافظ مطروح يتفقد مستشفى الحميات
 

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