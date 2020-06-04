اليوم السابع
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محافظ قنا يشهد بدء التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه دشنا.. صور

الخميس، 04 يونيو 2020 12:21 م
محافظ قنا يشهد بدء التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه دشنا.. صور بدء التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه دشنا
قنا- وائل محمد

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شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بدء التشغيل التجريبى لتوسعات محطة مياه الشرب بمدينة دشنا لترتفع بذلك طاقة التشغيل اليومى للمحطة من 34 الف متر مكعب إلى 68 ألف متر مكعب يوميا  بتكلفة بلغت 130 مليون جنيه وتخدم حولى 400 ألف نسمة من المواطنين بمدينة دشنا والقرى التابعة لها وعددها 17 قرية جاء ذلك بحضور العميد محمد جلال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وحسين فايز ابوالوفا عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية ومهندسى الشركة المنفذه للمحطة .

وإستمع المحافظ لشرح مفصل من المهندس المشرف على تنفيذ المحطة حول آلية تشغيل التوسعات الجديدة وربطها بالشبكات القائمة ومدى قدرتها على تلبية إحتياجات المواطنين من المياه النقية فى القرى والنجوع وعقب ذلك تفقد الداودى مبنى المروقات وعدد من مكونات المحطة للإطمئنان على انتظام تشغيلها .

اوضح الداودى انه تم تشغيل المحطة تجريبيا للتأكد من سلامة المياه ووحدة تشغيل المحطات لافتا الى ان التوسعات الجديدة سوف تقضى على مشاكل ضعف ضغط المياه في مدينة دشنا والوحدات المحلية القروية التابعة لها مؤكدا على انتظام تشغيل المحطة بدءا من اليوم .

وفى سياق متصل ذكر محافظ قنا انه سيتم الإنتهاء من تنفيذ محطة مياه الشرب النقالى بالزهنات بطاقة 2 الف لتر مكعب / يوم لتغذية قريتىّ أبودياب غرب وأبودياب شرق بالمياه النقية خلال شهر بحد أقصى حيث تم تنفيذ90 ٪ من الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة ويجرى الإنتهاء من خط مياه المأخذ بطول ٤ كم بين النيل والمحطة وسوف تخدم المحطة حوالى 50 ألف مواطن من اهالى القريتين .

وأكد المحافظ على انه يتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب فى مدن وقرى المحافظة بصفة دورية مؤكدا على الشركات المنفذه بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد ودفع العمل بكافة المشروعات الجارية وإزالة أي معوقات قد تواجهها لسرعة دخولها الخدمة وتوفير مياه الشرب النقية والوصول بها لكافة القرى والتجمعات السكانية وخاصة بالمناطق الموجوده بنهايات الخطوط وشبكات المياه بأطراف القرى والنجوع .

 

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تشغيل توسعات محطة مياه دشنا

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