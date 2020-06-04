اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 06:59 م
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محافظ دمياط: إزالة 517 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

الخميس، 04 يونيو 2020 06:57 م
محافظ دمياط: إزالة 517 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة إزالة تعديات -ارشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حرص المحافظة على استكمال أعمالها للتصدى الحاسم لحالات التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وكذلك مخالفات البناء وذلك من خلال تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية والأمنية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

 

وذكرت المحافظ أنه تم تنفيذ حملة مكبرة اليوم استهدفت تنفيذ تلك الأعمال بعدد من المناطق، جاءت تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

 

 كما أسفرت عن إزالة عدد4 حالات تعدِ على أراضى زراعية لمكامير فحم بمساحة 600م2 بقرية البساتين بمركز كفر البطيخ أما بمنطقة الامتداد العمرانى بمدينة رأس البر فقد تم إزالة عدد 7 حالات تعدِ على أملاك الدولة بمساحة361 م2 عبارة عن عشش وحظائر للماشية وكشك، لافتة إلى أنه تم أيضاً إزالة عدد 34 حالة تعدِ أخرى على أراضى تابعة لأملاك الأهالى والجمعيات لعشش وحظائر بمساحة 1408 م2 وكذا عدد 2جراج يتم استخدامهم فى نشاط مخالف.

 

هذا وقد أضافت الدكتورة منال عوض أن تلك الحملات التى بدأت منذ منتصف شهر مارس الماضى نجحت فى إزالة 517 حالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضى زراعية وبناء مخالف.

 

وشنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر برئاسة اللواء عماد حمدى وإشراف نواب المدينة حملة موسعة شملت قطاع النظافة بمنطقة الامتداد العمرانى لرفع المخلفات والقمامة وعشش العرب، وكلك فى اطار خطة  الحملات التى تقوم بها الوحدة لرفع مستوى النظافة بالمنطقة والمستوى الحضارى بالمدينة.

 

وكانت الوحدة المحلية قد قامت بتنفيذ قرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط رقم 266 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعديلها وإيقاف أعمال البناء الجارى تنفيذها لمدة ستة أشهر؛ وذلك بالإشتراك مع قوات قسم شرطة رأس البر بقيادة العميد عمرو الفداوى - مأمور القسم - بحملة مكبرة لإيقاف 6 حالات أعمال بناء بالمدينة بشارع 95 ومنطقتى الامتداد العمرانى والمستشارين، وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

 


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