محافظ جنوب سيناء يستخدم حاجز مكتبى للوقاية من كورونا من إنتاج وزارة الأوقاف

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، عن أن محافظة جنوب سيناء تسلمت اليوم الخميس الدفعة الأولى من واقي الوجه المطور من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ، كما تسلمت أول مجموعة من حاجز المكتب الواقي وألف كمامة قطنية قابلة للغسل وإعادة الاستخدام من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف كدفعة أولى.

وقالت الوزارة في بيان للوزارة،إن ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، استخدم حاجز المكتب الواقي من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بمكتبه.

وكانت محافظة جنوب سيناء، مضاعفت طلبها من كمامات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وذلك بعد أن تعاقدت المحافظة على طلبت 100 واقي وجه، و10 من الحاجز الواقي للمكتب، و1000 كمامة من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الاثنين الماضى،التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إتمام جميع أعمال صيانة وفرش المساجد بمحافظة جنوب سيناء استعدادًا لعودة العمل بالمساجد وفق ما ينتهي إليه قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء .

وقالت الوزارة إن المحافظ على منتجات المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة فيروس كورونا والتي تشمل قناع الوجه الواقي ، وقد اشترت المحافظة 100 قناع وجه واقي للعاملين بها، والكمامة القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه ، وقد اشترت المحافظة أول 1000 كمامة منها، بالإضافة إلى حاجز المكتب الواقى، الذي تقوم المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بإنتاجه خلال أيام، وقد حجزت المحافظة أول 10 حواجز مكتب واقيه من بواكير إنتاجه للعاملين بمحافظة جنوب سيناء .

وذكر بيان للوزارة اليوم أن محافظة جنوب سيناء أسهمت بنحو أربعة ملايين جنيه في عمارة وصيانة وفرش المساجد بالمحافظة، إضافة إلى تخصيص 30 مليون جنيه مناصفة بين المحافظة والوزارة لإنشاء مسجد التجلي (الوادي المقدس) بسانت كاترين ، لما لهذه المنطقة من مكانة روحية وتاريخية عظيمة .

وخلال الاجتماع اطلع محافظ جنوب سيناء على ضوابط العودة إلى المساجد ، والتي تشمل الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي والتباعد بين الصفوف ، وعدم فتح دورات المياه أو دور المناسبات والاقتصار على أداء الشعائر وفق الموعد الذي تحدده لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء، وتجهيز مسافات التباعد بجميع مساجد محافظة جنوب سيناء.