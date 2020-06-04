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محافظ المنيا يستقبل إحدى المتعافيات من كورونا ..ويؤكد: المرض ليس وصمة عار

الخميس، 04 يونيو 2020 01:53 م
محافظ المنيا يستقبل إحدى المتعافيات من كورونا ..ويؤكد: المرض ليس وصمة عار اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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كلف اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا المهندس ياسر الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتسليم رباب محمد عبدالله وهى إحدى المتعافيات من فيروس كورونا شهادة انهاء الخدمة العامة الخاصة بها، مؤكدا انه سيتم تعيينها بالسركى فى شركة المياه أو أحد مشاريع المحافظة عقب انتهاء فترة الخدمة العامة لها فى أكتوبر القادم.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لرباب اليوم بمكتبه، حيث قدم المحافظ خالص التعازى لها فى وفاة والدها، مؤكدا أن الإصابة بفيروس كورونا "ليست وصمة عار" فنحن جميعا معرضون للإصابة، فالمرض لايفرق بين شخص واخر، وعلينا جميعا أن نتعاون ونقف صفا واحدا فى تلك المحنة الصعبة وهنا تظهر معادن وأصول المصريين.

ووجه المحافظ نجلاء حمدى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بصرف مبلغ مالى شهريا لرباب، لحين انتهاء الخدمة العامة وتعيينها بالسركي، مؤكدا على الوقوف معها فى تلك الأمة للمرور منها بسلام.

وكان عدد من القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي، قد نشرت رسالة موجهه من رباب محمد إحدى المتعافيات من فيروس كورونا، تتضرر فيها من شركة المياه لإنهاء الخدمة العامة لها وعدم مراعاة الظروف الصعبة التى المت بها .

 

 


محافظ المنيا

أخبار مصرية

كورونا

شركه مياه المنيا

مواقع التواصل الاجتماعى

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