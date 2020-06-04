محافظ القاهرة يشكل لجنة للمرور على المستشفيات والتأكد من جودة الخدمات بها

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم تشكيل لجان برئاسة نواب المحافظ وعدد من المختصين فى الجهات المعنية للمرور على المستشفيات للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وتوافر وسائل حمايتهم، مشيرًا إلى أن اللجان تقوم بالمرور الدورى اليومى على جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقاهرة وأماكن العزل .

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة متابعة استقبال الحالات على مدار 24 ساعة مع متابعة حالات العزل المنزلى والتأكد من وصول الأدوية إليهم وفقاً للبرتوكول العلاجى الذى أقرته وزارة الصحة .

وفى السياق بدء نواب محافظ القاهرة للمناطق الأربعة جولات تفقدية لمستشفيات القاهرة كل في نطاقه، لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى وكيفية التعامل معهم، ومدى تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل مستشفى للسيطرة على زيادة الإصابات بفيروس كورونا .

وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مستشفى صدر العباسية لمتابعة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية وإجراءات صرفها ومتابعة إجراءات استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

وحرص محافظ القاهرة خلال الجولة على مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتأكد من توافر مخزون كاف منها ، كما تفقد أعمال التجهيزات والتطوير الجارية لرفع كفاءة المستشفي وكذلك أعمال تجديد المبنى الملحق بها والذى يتكون من 3 أدوار على مساحة 400 م2 والذى تم الإنتهاء منه وأصبح جاهزًا لدخول الخدمة خلال أيام مما سيسهم فى زيادة 160 سرير لعدد الأسرة الموجودة بالمستشفى .