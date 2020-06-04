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محافظ الغربية: 3 منافذ بمدينة طنطا لبيع الكمامات بـ2 جنيه للواحدة

الخميس، 04 يونيو 2020 09:43 م
محافظ الغربية: 3 منافذ بمدينة طنطا لبيع الكمامات بـ2 جنيه للواحدة كمامات-أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، عن تخصيص 3 منافذ بمدينة طنطا لبيع الكمامات بسعر 2 جنيه للواحدة، فى كل من شارع المديرية وشارع سعيد والموقف العمومى بسبرباى.

 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بشارع النحاس وميدان الجمهورية بحي أول طنطا وشارع سعيد ومنطقة الاستاد والكورنيش بحي ثان طنطا، للاطمئنان علي مدي التزام السائقين بارتداء الكمامات، ومتابعة حالة النظافة العامة للشوارع ورفع الإشغالات بها .

 

وعلى جانب آخر، كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والاحياء لانتهاء فترة عملهم بالمحافظة ، من جانبه، قدم محافظ الغربية الشكر لرؤساء المراكز والمدن والاحياء عما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم، مشيرا الي تواجدهم لمدة اسبوع مع القيادات الجديدة لتعريفهم بالمعلومات التي تخص كل جهة لسرعه العمل والانجاز، متمنيا لهم التوفيق والسداد في القادم من حياتهم .

 

شمل التكريم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وعبد العزيز محمد عجاج رئيس حي اول المحله الكبري ، ومحمد صلاح عبد الحميد رئيس حي ثان المحلة، وابراهيم عبد اللطيف احمد فايد رئيس مركز ومدينة طنطا،  واحمد المغاوري سليمان رئيس مركز ومدينة قطور،  وعثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، وممدوح صبحي صباح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون ، ومحمد متولي ابو سليم رئيس مركز ومدينة سمنود، وعبد الشافي مصطفي عبد الشافي رئيس مركز ومدينة السنطة.


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