اليوم السابع
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محافظ الغربية يكرم رؤساء المراكز والمدن والأحياء لانتهاء فترة عملهم

الخميس، 04 يونيو 2020 05:23 م
محافظ الغربية يكرم رؤساء المراكز والمدن والأحياء لانتهاء فترة عملهم محافظ الغربية يكرم رؤساء المراكز والمدن والأحياء لانتهاء فترة عملهم
الغربية مصطفى عادل

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كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والأحياء لانتهاء فترة عملهم بالمحافظة.

 

من جانبه، قدم محافظ الغربية الشكر لرؤساء المراكز والمدن والأحياء عما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم، مشيرا إلى تواجدهم لمدة أسبوع مع القيادات الجديدة لتعريفهم بالمعلومات التى تخص كل جهة لسرعة العمل والإنجاز، متمنيا لهم التوفيق والسداد فى القادم من حياتهم .

 

وشمل التكريم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وعبد العزيز محمد عجاج رئيس حى اول المحله الكبرى، ومحمد صلاح عبد الحميد رئيس حى ثان طنطا، وابراهيم عبد اللطيف احمد فايد رئيس مركز ومدينة طنطا، واحمد المغاورى سليمان رئيس مركز ومدينة قطور، وعثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وممدوح صبحى صباح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون، ومحمد متولى ابو سليم رئيس مركز ومدينة سمنود، وعبد الشافى مصطفى عبد الشافى رئيس مركز ومدينة السنطة.

 

من ناحيه اخرى أكد العميد عادل شرشر رئيس مدينة سمنود الجديد بمحافظه الغربية، بعد نقله للعمل رئيسا لمدينة سمنود بعد توليه منصب رئيس مدينه ههيا بالشرقية، انه سيصل المحافظه صباح يوم السبت القادم لتولى مهام عمله.

 

واضاف أن حملات النظافه ورفع القمامه والحفاظ على النظافة العامة بالشوارع وفض الأسواق العشوائيه والإشغالات وتكثيف الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد اهم أولوياته.

 

وأشار انه سبق وتولى رئاسه مركز ومدينة بدر بالبحيرة، ثم رئيسا لمدينة ههيا بالشرقية، ثم تم نقله فى حركة تنقلات التنمية المحلية لشغل منصب رئيس مدينة سمنود.

 

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