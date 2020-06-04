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محافظ الغربية يكرم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعد انتهاء فترة عملهم

الخميس، 04 يونيو 2020 05:50 م
محافظ الغربية يكرم رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعد انتهاء فترة عملهم محافظ الغربية يكرم رؤساء المراكز والمدن
الغربية محمد طارق

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كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمشاركة اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة الغربية، اليوم، رؤساء المراكز والمدن والاحياء لانتهاء فترة عملهم بالمحافظة ، من جانبه، قدم محافظ الغربية الشكر لرؤساء المراكز والمدن والاحياء عما قدموه من مجهودات خلال فترة عملهم، مشيرا الي تواجدهم لمدة اسبوع مع القيادات الجديدة لتعريفهم بالمعلومات التي تخص كل جهة لسرعه العمل والانجاز، متمنيا لهم التوفيق والسداد في القادم من حياتهم .
 
شمل التكريم اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، وعبد العزيز محمد عجاج رئيس حي اول المحله الكبري ، ومحمد صلاح عبد الحميد رئيس حي ثان المحلة، وابراهيم عبد اللطيف احمد فايد رئيس مركز ومدينة طنطا،  واحمد المغاوري سليمان رئيس مركز ومدينة قطور،  وعثمان السيد حسن شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ، وممدوح صبحي صباح النجار رئيس مركز ومدينة بسيون ، ومحمد متولي ابو سليم رئيس مركز ومدينة سمنود، وعبد الشافي مصطفي عبد الشافي رئيس مركز ومدينة السنطة.
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محافظ الغربية يكرم رؤساء المراكز والمدن

فف
محافظ الغربية يكرم رؤساء المراكز والمدن

 


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