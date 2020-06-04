محافظ الشرقية يُكرم السكرتير العام بمنحه شعار المحافظة.. صور

الشرقية إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام محافظة الشرقية بمنحه شعار المحافظة وذلك تقديراً لما قدمه من أداء متميز لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإداري بالمحافظه ولتعيينه سكرتيراً عاماً لمحافظة أسيوط ، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد والإستمرار في تطوير منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أعرب اللواء دكتور حسين الجندي عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام ومنحه شعار المحافظة تقديراً لماقدمه خلال فتره عمله داخل الجهاز الإداري لمحافظة الشرقية.

أشاد السكرتير العام بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بمرؤسيه والتي يسودها الود والإحترام والحزم بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة قطاعات العمل المختلفة.

وفى وقت سابق من اليوم كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح عبد الواحد وكيلة وزارة الماليه بالشرقية بمنحها شعار المحافظة وذلك تقديراً لأدائها المتميز خلال فترة عملها داخل المحافظة، متمنياً لها التوفيق فى مهام عملها الجديد «مديرة للمديرية المالية بمحافظة السويس.

أشاد المحافظ بمجهودات المديرية المالية خلال الفترة الماضية والتى أسهمت وبشكل فعال فى تحقيق أهداف وزارة المالية وتنسيق الموازنات، وترشيد الإنفاق الحكومى وضبط السياسات المالية والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبها أعربت صباح عبد الواحد عن شكرها وإمتنانها لمحافظ الشرقية لتكريمه لها بمكتبه مقدمه الشكر لأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة والتى تعاونت معم خلال فتره عملها بمحافظه الشرقية لتحسين منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.