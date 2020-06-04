محافظ الشرقية يكرم وكيل وزارة المالية..ويؤكد: استقبلنا 1631 شكوى بخط كورونا

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح عبد الواحد وكيلة وزارة الماليه بالشرقية بمنحها شعار المحافظة وذلك تقديراً لأدائها المتميز خلال فترة عملها داخل المحافظة ، متمنياً لها التوفيق فى مهام عملها الجديد «مديرة للمديرية المالية بمحافظة السويس.

أشاد المحافظ بمجهودات المديرية المالية خلال الفترة الماضية والتى أسهمت وبشكل فعال فى تحقيق أهداف وزارة المالية وتنسيق الموازنات، وترشيد الإنفاق الحكومى وضبط السياسات المالية والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة.

ومن جانبها أعربت صباح عبد الواحد عن شكرها وإمتنانها لمحافظ الشرقية لتكريمه لها بمكتبه مقدمه الشكر لأعضاء المجلس التنفيذى للمحافظة والتى تعاونت معم خلال فتره عملها بمحافظه الشرقية لتحسين منظومة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما أكد محافظ الشرقية أن رقم الواتس آب ( 01550010070 ) والمخصص لتلقى استفسارات وشكاوى المواطنين فى حاله امتناع مستشفيات العزل الصحى استقبالهم لتلقى العلاج اللازم من الإصابه بفيروس كورونا المستجد، إستقبل 1631 شكوى من المواطنين خلال اليومين السابقين.

أوضح المحافظ أن الشكاوى الوارده تضمنت 7 شكاوى من المواطنين بخصوص عدم دخول مستشفيات( الصدر - ديرب نجم - ابو حماد - الزقازيق) لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقى العلاج، و 1615 شكوى واستفسار عن الأعراض التى تظهر فى حاله الاشتباه بالإصابه بفيروس كورونا، و 9 شكاوى بخصوص عدم توافر الرعاية الطبية لحالات محجوزه بالمستشفيات.

أضاف محافظ الشرقية أن آليه التواصل مع الشكاوى الواردة عبر الواتس آب تتم من خلال متابعة دقيقة من فريق عمل بغرفه الأزمات والكوارث بالديوان العام يقوم بالإتصال الفورى بمسؤولى إداره الرعايه الحرجه والعاجلة بمديريه الصحة للتواصل مع المواطنين أصحاب الشكوي، واتخاذ اللازم لفتح المستشفيات أمامهم لتلقى الرعايه الطبيه اللازمة للتعامل مع الفيروس والرد على استفساراتهم.

وكانت محافظة الشرقيه قد أعلنت عن تخصيص رقم واتس آب 01550010070 بالإضافه إلى الخط الساخن 16528 لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء والموقع الالكترونى www.sharkia.gov.eg لتلقى شكاوى المواطنين بشأن جائحه كورونا، والتواصل الفورى مع الجهات المعنيه لمتابعه الشكاوى الواردة وحلها فورا.