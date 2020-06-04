اليوم السابع
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محافظ الشرقية يغلق 7 محال و ملعب خماسى واستوديو تصوير مخالفين للحظر

الخميس، 04 يونيو 2020 12:26 م
محافظ الشرقية يغلق 7 محال و ملعب خماسى واستوديو تصوير مخالفين للحظر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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رصد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فى زيارة مفاجئة بقرى بيشة عامر مركز منيا القمح، و ميت ابوعلى مركز الزقازيق و شبرا النخلة مركز بلبيس   ملعب خماسى و 7 محلات واستوديو تصوير مخالفين لمواعيد الحظر و قرر تشميعهما على الفور.

بدأت الجولة من قرية ميت أبوعلى التابعة لرئاسة مركز الزقازيق لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجاريه بتنفيذ قرار الغلق بدءا من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالي، والتأكد من إلتزام المواطنين بحظر التجوال من الثامنة مساءا، وذلك تنفيذا للإجراءات الإحترازيه والوقائية التى إتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وخلال تفقده لشوارع القرية رصد المحافظ 3 محال تجارية غير ملتزم أصحابها بقرارات الغلق طبقا للمواعيد المحددة وقاموا بمزاولة نشاطهم التجارى مخالفين بذلك قرارات رئاسة مجلس الوزراء، ليأمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالغلق الفورى للمحال التجارية المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين ،مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بقوه وحسم على الجميع للعبور من تلك الأزمة التى تمر بها البلاد.

و خلال مرور المحافظ بشوارع قرية شبرا النخلة تلاحظ له ملعب خماسى لكره القدم يفتح أبوابه لممارسه النشاط الرياضى وغير ملتزم صاحبه بقرار الغلق ليأمر المحافظ رئيس المركز بالغلق الفورى والتشميع للملعب مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفة.

 كما رصد المحافظ محلين تجاريين غير ملتزم صاحبيهما بالمواعيد المحدده للغلق فى الخامسه مساءا ومزاوله نشاطهما التجارى كاسرين توقيت الحظر ليأمر المحافظ بالغلق الفورى للمحللين وتحرير محضر بالواقعه واتخاذ الإجراءات القانونيه وتوقيع الغرامات المفروضة للمخالفة.

وخلال عودته لمدينه الزقازيق تمكن محافظ الشرقيه من ضبط سيارتين تسيران عكس الاتجاه و أثناء وقت حظر التجوال ليأمر المحافظ رجال المرور بسحب رخصتى القياده للسيارتين المخالفتين واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفة، مؤكدا على ضروره تطبيق القانون بقوه وحسم على المخالفين وعدم السماح بأى تجاوزات خلال تلك الفتره الحرجه التى تمر بها البلاد.

وكان محافظ الشرقيه قد أصدر تعليمات مشدده لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المهنيه باستمرار حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الحكوميه والشوارع و محطات السكه الحديد والمواقف لمواجهه فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تفعيل دور لجان المتابعه لرصد حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعيه وأملاك الدولة والتصدى للمخالفات وإزالتها فورا، وتطبيق القانون على المخالفين.

رافق المحافظ فى الجولة اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد والأستاذ  نبيل فاروق رئيس مركز الزقازيق.

 

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