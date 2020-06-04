اليوم السابع
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محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.84 %

الخميس، 04 يونيو 2020 12:30 م
محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.84 % الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 99.84، ومن المقرر إعلان النتيجة بعد قليل ولوحة شرف للعشرة الأوائل.

يذكر أن أكثر من 119 الف طالب وطالبة من 20 إدارة تعليمية بالشرقية  تقدموا بأبحاثهم كبديل لامتحان الفصل الدراسي الثاني تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة ووزارة التربية والتعليم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.
 
وكانت نتيجة الفصل الدراسي الأول، أعتمدت في فبراير الماضي نتيجة النصف الاول للشهادة الإعدادية ، وبلغت نسبة النجاح 81.4%، فيما اعتمد المحافظ نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي "أمل" للصم للعام الدراسي الحالي 2019 – 2020 بنسبة نجاح بلغت 95.8%، فيما بلغت نسبة نجاح الشهادة الاعدادية   للفصل الدراسي الأول لمدرسة "النور" للمكفوفين 100%.واعتمد المحافظ النسبة العامة لإجمالي نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي "القسم المهني" بنسبة نجاح بلغت 99.4%.
 
 

 


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